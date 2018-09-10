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傳遞美好農村生活精神　31項「農村好物」名單揭曉

集結了農村社區具特色之產品，是展現實在質樸、安心健康的品牌

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/09/10 10:15
照片轉載自福灣巧克力網站

照片轉載自福灣巧克力網站

 （台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由水土保持局指導的「農村好物」選拔活動，今年再次吸引逾百件農村特色產品報名角逐，歷經競爭激烈的專家評選及網路票選活動，共計有31項農村好物獲選，名單已於5日公布。

「農村好物」嚴選出令消費者感到安心、實在的農村商品，為民眾嚴格把關參賽商品，除皆為合法加工場域生產、符合食品衛生法規檢驗及擁有完整食品包裝標示等條件外，今年亦透過通路、食安、設計等專業領域之專家，以及媒體與部落客組成的陪審團，一同參與現場試吃品評，選出具有市場潛力的農村特色產品進入網路票選。

水土保持局表示，這次投票活動過程雖有部分參選產品出現異常投票情形，經本活動主辦單位檢查後剔除重複投票之票數，予以計算總成績，經過嚴謹的評選，依據專家評審80%、媒體陪審10%及網路票選10%的比重，計算總分選出31項產品。

這次獲選好物，食品類有網路票選最高人氣花壇鄉農會的「茉莉茶集」、曾奪得世界巧克力大賽福灣莊園巧克力有限公司的「臺灣一號62%巧克力」等29項產品，以及非食品類牛欄河微創文化有限公司「牛耕米稻殼環保筷」、臺南市西港區檨林社區發展協會「貳拾肆節氣包」等2項產品，詳情可上水土保持局全球資訊網農社企暨農村好物計畫網站及農村好物最新資訊將隨時更新於Facebook「農村好物」粉絲團查詢。

圖片由行政院農業委員會水土保持局提供。
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