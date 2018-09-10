傳遞美好農村生活精神　31項「農村好物」名單揭曉

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由水土保持局指導的「農村好物」選拔活動，今年再次吸引逾百件農村特色產品報名角逐，歷經競爭激烈的專家評選及網路票選活動，共計有31項農村好物獲選，名單已於5日公布。

「農村好物」嚴選出令消費者感到安心、實在的農村商品，為民眾嚴格把關參賽商品，除皆為合法加工場域生產、符合食品衛生法規檢驗及擁有完整食品包裝標示等條件外，今年亦透過通路、食安、設計等專業領域之專家，以及媒體與部落客組成的陪審團，一同參與現場試吃品評，選出具有市場潛力的農村特色產品進入網路票選。

水土保持局表示，這次投票活動過程雖有部分參選產品出現異常投票情形，經本活動主辦單位檢查後剔除重複投票之票數，予以計算總成績，經過嚴謹的評選，依據專家評審80%、媒體陪審10%及網路票選10%的比重，計算總分選出31項產品。

這次獲選好物，食品類有網路票選最高人氣花壇鄉農會的「茉莉茶集」、曾奪得世界巧克力大賽福灣莊園巧克力有限公司的「臺灣一號62%巧克力」等29項產品，以及非食品類牛欄河微創文化有限公司「牛耕米稻殼環保筷」、臺南市西港區檨林社區發展協會「貳拾肆節氣包」等2項產品，詳情可上水土保持局全球資訊網、農社企暨農村好物計畫網站及農村好物最新資訊將隨時更新於Facebook「農村好物」粉絲團查詢。

圖片由行政院農業委員會水土保持局提供。