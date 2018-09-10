〈財經主筆室〉雙龍超高價搶標台北精華地上權 台、中肥咖上路效應隱現

台北市「空軍官兵活動中心」70年設定地上權標案，日前正式開標卻引發爭議，原本以為得標的南山人壽意外遭元大銀行攔胡，南山人壽事後已經提出行政救濟，且不排除將向監察院提出陳情。

引發外界好奇的是，南山、元大以高達70、80億元高價搶標，早已超出市場行情讓業界譁然，未得標者卻仍一副心有未甘，還在作最後努力試圖翻盤。業者私下透露，國內財團如今對不動產市場興趣愈來愈濃厚，或許多少與中版及台版的肥咖條款（CRS）陸續上路有關。

這次空軍官兵活動中心1139坪標案，原先業者預估總價頂多50億元左右，從投資角度來看，該地上權標案若達60億元，已是站在投資收益的刀鋒上，南山、元大竟以高達7~80億元搶標，完全超乎市場想像，最後元大銀以82.01億元得標，雖然台北市黃金地段目前難有大坪數面積土地，確是吸引各家搶標誘因，但開標金額之高依舊令人咋舌！業者認為，也許國內財團眼光放的較遠，看好肥咖條款帶來的資金移轉效應，預先搶進不動產市場作佈局。

中國從9月起首度與其他國家地區交換稅務資訊，稱陸版肥咖條款，中國稅務機關將能掌握稅務居民境外資產收入，恐掀查稅風暴。首當其衝除中國富豪外，部分台商也愛把資產收入放在香港等海外第三地避稅，或將部分台幹薪資選在香港發放，也可能被列追稅。目前全球100多國已實施CRS，台灣也預計於2019年實施。

CRS對金融帳戶定義並非只有存款，還包括其他證券經紀帳戶、理財商品、基金、私募投資基金、信託及具有現金價值保險，都需調查並且交換資訊。許多過去國稅局難以掌握的海外存款帳戶、投資帳戶、境外保單等，一旦台灣也加入CRS，這些資料會被當地國收集並交給台灣做為課稅用途。但持有不動產、珠寶或是有價商品（古董名畫等），因為非屬金融帳戶，不會被列入，這也是部分有錢人考慮將資產多元配置轉移到有形資產，可降低資金持有額度。

美政府透過肥咖條款要全球金融機構申報美國客戶資料，但「不動產不是金融帳戶資料」不須申報，而成為資金停泊站，未來全球版肥咖條款也將不動產排除在外，將有利於收益型以及具有保值性不動產，如商用不動產或豪宅受到注意。其實，2017年CRS首波實施時，對象還不涉中、港，當時就有不少台商資金回流，對國內不動產市場詢問度也很高，如今中國版肥咖條款正式上路，就連海基會都出面呼籲，為避免中國課稅，希望台商資金回流台灣。

資金回流也要有適合去處，收益型及具保值性不動產，將成資金停泊標的之一，具保值性不動產仍以主要都會區為主，目前台灣房地產價格趨勢下行，整體經濟表現也不很理想，高資產族群即便進場，也會斤斤計較、精挑區域，因此不至於帶動房價全面暴漲，但好物件絕對是十分搶手且看漲，空官兵軍活動中心標案出現多組人馬力爭，也就不令人意外了！