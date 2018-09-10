山竹最快11日變強颱　15及16日最接近台灣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局今(10)日最新颱風消息，第22號中度颱風山竹最快明(11)日增強成為強烈颱風，15、16日最接近台灣，因路徑有不確定性，影響台灣程度待觀察。

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綜合《自由》與中央社報導，中度颱風山竹目前距離台灣仍相當遙遠，今(10)日清晨中心位置在關島東北東方470公里海面上，以每小時29公里速度，朝西南西行進。



氣象局預估山竹未來持續朝西移動，並有增強為強烈颱風的可能，15、16日最接近台灣，因颱風路徑預報存在不確定性，對台灣影響程度仍待觀察。



另外目前台灣東南方海面上有一熱帶性低氣壓，氣象局預估今天至明天逐漸往西移動，通過巴士海峽，未來也有機會增強為輕度颱風。

今(10)日受到巴士海峽熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島，整天都會有陣雨或雷雨，局部地區並可能仍有機會發生大雨或豪雨。

此外由於對流雲系旺盛，中央氣象局今(10)日凌晨3:35及早上7時30，分別發布強風特報與豪雨特報:

豪雨特報方面:

受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今（10）日花蓮及臺東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、恆春半島、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、溪水暴漲及坍方、落石；低窪地區請慎防淹水。

陸上強風特報:

熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，嘉義以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有８至１０級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。