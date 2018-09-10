 〈時評〉這樣的中國人

南台灣因823豪雨而多處變水鄉澤國，是不爭的事實。在單日累積雨量高達4、5百毫米（甚至嘉義縣竹崎鄉的601毫米）下，大自然的破壞力量可說一覽無遺；再加上濫伐濫墾、超抽地下水的後遺症，大自然的反撲力道也就更讓人觸目驚心。

面對突如其來的災變，萬事莫如救災急！不是災民或救災人員，沒有人溺己溺的同理心、同胞愛，不能高瞻遠矚全球暖化及地層下陷的危機、不能理性分析探討是天災還是人禍、不能藉機檢討南北失衡的治水預算問題，這些都罷了，像中國國民黨竟「見獵心喜」地大噴政治口水，其現任黨主席的另一半連「老天有眼」的幸災樂禍、無情風涼話都說出口，這畫面，和台灣在2003年3月遭中國SARS疫情波及，中國外交官沙祖康還在兩個月後的世界衛生組織（WHO）大會場外冷血地對台灣記者撂下的那一句「誰理你們」，不是同樣大大地刺傷台灣人的心嗎？居心何在？人性何在？

類似的豪大雨，在今年的7月5日起肆虐西日本，至7月22日為止，造成 224人死亡，12人失蹤的慘劇。2016年4月19日，美國德州休士頓在24小時內降雨三百多毫米而造成大範圍淹水，許多幹道沒入水中，數萬戶斷電，學校停課，更有四人死亡。

跟美、日類似災變相對比，只有財物損失的台灣823水災，可說是不幸中的大幸！即使如此，在台中國人及其政黨仍然要把大自然的天災拗成「老天有眼」，是老天對政黨再次輪替的「懲罰」，這樣的中國人，講道理嗎？還有人性嗎？

當諾貝爾委員會宣布2010年的諾貝爾和平獎得主是被關在中國黑牢裡的劉曉波，以表彰他「長期以來以非暴力方式在中國爭取基本人權」，中國民眾不是舉國歡騰、與有榮焉，而是一片的噤聲沉默，老羞成怒的中國當局更嗆聲抨擊諾貝爾委員會「是對和平獎的褻瀆」；播出劉曉波獲獎新聞的美國CNN、日本的NHK、英國的BBC，慘遭中國斷訊、黑畫面處置。理由其實只有一個：獲獎的劉曉波的政治意識，是站在統治者的對立面！

無獨有偶的，在台灣土生土長的1986年諾貝爾化學獎得主李遠哲，只因為跟殖民台灣的中國國民黨「道不同、不相為謀」，其在科學上的貢獻成就被國民黨刻意貶抑不說，其政治理念與主張更飽受在台中國人的鄙視與無理取鬧。可見在中國人眼裏，只要是「政治不正確」，什麼科學成就、人文思想全都不足觀矣！習慣性對不同政治主張者喊殺喊打的中國人，愛好和平嗎？

曾發公開信呼籲習近平一帶一路「不要大撒幣」的84歲山東退休教授孫文廣，8月1日晚在接受美國之音（VOA）「時事大家談」外媒電話專訪時，竟當場遭8名山東公安闖入家門，在阻止其發言之餘，人也「被帶走失蹤」。中國人的言論自由，只有對習近平（思想）歌功頌德的自由嗎？

不愛好和平、不講理、沒有人性、沒有言論自由的中國（人），台灣（人）要如何跟它一家親？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）