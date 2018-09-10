首屆ULTRA Taiwan致敬已故AVICII　樂迷呼喊明年再辦

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）全球指標音樂祭ULTRA Taiwan已於昨（9）日結束，知名國際音樂人如DJ Snake、Marshmellow、Alan Walker等相繼於大佳河濱公園演出，並紛紛向已故DJ AVICII致敬，主辦單位統計兩日參與人次共突破3萬5千人，我們也隨機於現場訪問國內外樂迷，大家不約而同表示已開始期盼2019的ULTRA Taiwan。



（照片來源：ULTRA Taiwan）

正式從過去較小型的Road To Ultra升級的ULTRA Taiwan，於上週末（8日、9日）在大佳河濱公園熱鬧展開，據主辦單位統計於首日即湧入近兩萬人，雙日總計突破三萬五千人次，再次刷新台灣電音紀錄，即使氣候不佳，雨勢依舊澆不熄樂迷的熱情，甚至有來外國人特地遠道前來參加此音樂祭。

這次ULTRA Taiwan的表演陣容十分精彩，大飽耳福的樂迷跟著節奏動不停，首日由Nicky Romero帥氣開場，為接下來兩天的音樂祭暖身，激起樂迷內在電音魂，Nicky Romeo特播放已故傳奇DJ AVICII生前為他製作的單曲，Nicky於台上感性發言向好友AVICII致敬，現場瀰漫感動氛圍卻也不失動感，更為ULTRA Taiwan 2018掀起第一波高潮。



（照片來源：ULTRA Taiwan）

緊接著，擁有廣大台灣粉絲的Marshmello於晚間接棒主舞台，戴著招牌頭盔上陣，帶來多首年度暢銷曲“Alone”、“Silence”、“FRIENDS”等，以重拍搭配音階變換，帶動現場氣氛；Sebastian Ingrosso為首日壓軸，同時適逢已故的瑞典電音界傳奇Dj AVICII生日，他也向同為瑞典人的AVICII致敬，帶來“Levels”和“Wake Me Up”與粉絲同嗨，最後以S wedish House Mafia的名曲“Don’t You Worry Child”預告明日活動。

第二日的重量級表演者由Alan Walker、DJ Snake及Steve Angello接力賽，相繼帶來大家耳熟能詳的“Faded”、“Alone”、“Let Me Love You”、等，另外，壓軸的Steve Angello也播放“Levels”向AVICII致敬。

最終，Swedish House Mafia親臨現場帶來“Don’t You Worry Child”，在當日表演的最後ULTRA Taiwan以炫麗奪目的煙火秀劃下句點，並與台灣樂迷相約2019再見。

樂迷：ULTRA Taiwan莫名的很嗨！明年相約三五好友一起來

原定要出席首日活動的台北市長柯文哲，臨時因大雷雨取消參加，然而，大雨卻不減樂迷的熱情，記者隨機於現場訪問國內外樂迷，關於這次活動的感想、他們最期待看到的DJ、以及明年出席的意願。



（照片來源：ULTRA Taiwan）

來自美國芝加哥的 Vanessa表示，她過去曾參加邁阿密舉行的ULTRA，是一個很酷的經驗，這次是專程為了ULTRA Taiwan來台灣旅遊，正於會場中隨意看看並試著認識些新朋友，這次最期待的DJ為Swedish house mafia以及Marshmello。

出生自佛羅里達的Evelin目前居住於日本沖繩，她表示自己時常旅行，在這次ULTRA Taiwan裡面的食物市集，和先前參加過的音樂祭都不同，像是日本或是其他國家的音樂活動，裡面提供的食物都很雷同，但是在ULTRA Taiwan市集裡，卻可以吃到台灣道地美食，而她最喜歡的是水餃。

另外，Evelin表示這次最想看的是Alan Walker，笑稱在他登台表演時，她一定會衝到第一排。

現年27歲的法國籍Benjamin，於台灣擔任建築師，他表示這是第一次參加ULTRA相關活動，覺得很酷很享受整場活動，這次最想看的DJ是Marshmellow，這次只先來一天看看，如果明年還有辦的話，一定會再來！

台灣的Annie，28歲從事服務業，她表示ULTRA Taiwan很棒，因為可以從早玩到晚，這次會期待的藝人是Marshmellow，明年會考慮和朋友一起來玩。

從事服務業的25歲台灣籍Ariel表示，以前曾參加過White Party，這次ULTRA Taiwan為第一次，感覺很嗨，莫名的嗨！最想看Alan Walker演出，明年有再辦一定會來！



RESISTANCE STAGE（照片來源：ULTRA Taiwan）

這次ULTRA MUSIC FESTIVAL技術團隊也特從美國前來，打造豪華炫麗主舞台，總寬度達70公尺，規模較往年升級1.5倍，造價就高達新台幣1,600萬，並搭配現場絢爛燈光以及煙火特效。

首度登台的RESISTANCE STAGE受到廣大樂迷喜愛，猶如黑盒子般的舞台設計，以四面包圍的神秘感籠罩著反抗軍，Techno能量重擊貫穿全場，演出DJ包含英國Techno大佬Eats Everything、Nicole Moudaber等。