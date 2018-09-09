峽谷度中秋 太魯閣晶英池畔賞月烤肉派對

歡慶中秋佳節，與家人一起到峽谷歡聚度假，在飯店吃完晚餐免費加碼BBQ宵夜，來到頂樓戶外池畔參加超值峽谷烤肉派對，邀請全家大小一起大口吃肉、品嘗豐富甜點，近距離欣賞峽谷明月。除了供應各式美味的肉品BBQ，還有澎派的烤甜點檯，以多道創意精緻甜點、新鮮水果，搭配各式淋醬及美味配料一字排開，氣勢十足！中秋連假來太魯閣度假，在峽谷享受微涼秋夜，度過最美好的中秋佳節。

住房免費體驗峽谷池畔烤肉派對 經典點心玩創意 顛覆中秋烤肉傳統

備受旅人喜愛的『峽谷池畔烤肉派對』，今年將於9月24日中秋節當天晚間9點於頂樓戶外池畔熱情登場。廚藝團隊霸氣在池畔擺設烤肉台，呈獻誠意十足的豐富菜色。除了免費提供美味烤肉、新鮮時蔬，飯店更準備豪華烤甜點，推出『煙燻起司地瓜串』、『莓果香蕉船』、『繽紛冰火波蘿』及『起司香蕉串』等，讓小朋友和大人都能盡興享受，全家人一起在峽谷度過花好月圓的中秋夜。

中秋連假期間，飯店也為小小客人規劃趣味十足的活動。9月22日及9月23日下午，『大哥哥大姐姐話中秋』說故事活動熱鬧上演，邀請大小朋友來到娛樂館重溫佳節應景故事『嫦娥奔月』。9月24日中秋節當天，將舉行『柚香防蚊液DIY』活動，兼具環保及育樂理念，讓小朋友們學習使用天然素材，自己動手製作防蚊液。趁著中秋節假期，與家人一同到太魯閣度假，讓您在峽谷環抱下體驗不一樣的烤肉樂趣。歡度中秋佳節，飯店推出『遊逸一泊二食專案』，雙人成行，平日每人3,899元起，優惠限官網訂房，專案包含山嵐客房住宿一晚、雙人自助式早餐、中式合菜或西式自助晚餐，免費使用室內外游泳池、娛樂館、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，讓您盡情享受豐富的假期。