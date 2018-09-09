前往菲律賓與帛琉　台青年大使文化交流

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「國際青年大使帛菲團」於近日結束為期五天的訪菲律賓之旅，透過文化交流實地體驗菲國風俗民情，並對該國整體發展有更深刻了解。

在前駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長夏季昌帶領下，「國際青年大使帛菲團」全團28名年輕人造訪了帛琉和菲律賓。團名「帛菲」以英文perfect的中文諧音而來，盼此行完美落幕。

據中央社報導，在中華民國駐菲代表處的安排下，國際青年大使帛菲團走訪馬尼拉古蹟「西班牙王城區」、馬尼拉市區、與旅菲台商第2代座談、到慈濟回收站當一日志工，參訪知名學府萊西姆大學（Lyceum）和聖湯瑪斯大學（UST），並演出「台灣之夜」。



此外，前往馬卡蒂市（Makati）市政府參觀時，市長畢乃（Abigail Binay）也親自接見青年大使們。



夏季昌表示，青年大使實地體驗菲律賓文化，對菲國整體發展情況與機會獲得更多的認識，同時也把台灣文化、傳統以及年輕人的才華分享給菲國的朋友。



他說，以台灣之夜為例，青年大使在「台灣青年、世界公民」的主題下，配合齊柏林的空拍影片，加上舞蹈、歌唱、布袋戲和皮影戲，向菲國大學青年展現台灣的多元文化，為雙方青年的友誼奠定基礎。



駐菲代表徐佩勇讚揚青年大使團展現台灣年輕人的朝氣與活力，把台灣的正面形象推廣到全世界。



徐佩勇表示，青年大使談吐予人耳目一新之感，對國際知識也有充分理解，未來必定是台灣的社會中堅與國家的希望。