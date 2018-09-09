台灣新南向政策　獲馬媒大幅刊登

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）馬來西亞英文媒體太陽報近日刊登專文，以台灣想加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）強烈意願為題，並說明我國新南向政策。

據中央社報導，馬來西亞英文媒體太陽報（The Sundaily）近日以 Taiwan to deepen economic ties with neighbours（台灣深化與鄰國的經濟關係）為題，於全國版第12版商業版刊登，並以4大議題探討，包括「新南向政策」目的在提升台灣的全球競爭力、台灣希望成為CPTPP的成員、分散中國市場及台灣的亞洲矽谷。

專題報導指出，在台灣與中國主權爭議的國際環境下，台灣不孤立於全球經濟體系之外，盼與全球連結，並希望透過「新南向政策」，與鄰近國家進行整合，在台灣經濟發展依賴貿易的前提下，亦為台灣強化全球競爭力的主要優先策略之一。



專題也引述經濟部國際貿易局副局長李冠志近期接受國際媒體採訪時表示，盼國際社會正面聚焦於台灣的成就與貢獻，台灣希望與東南亞國家協會透過經濟合作方式強化交流，透過觀光等面向強化連結，東協是台灣的鄰居，台灣可協助東協的區域發展。



另外，針對台灣希望加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」議題，若台灣成功簽署協定，相當於與11個成員國簽署自由貿易協定。



駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長徐大衛表示，台灣參與CPTPP，零組件進口馬國可獲關稅減免，並鼓勵更多台商公司到馬來西亞投資，將為馬來西亞創造更多就業機會，並幫助馬來西亞與全球資通訊價值鏈連接，以及台灣和馬來西亞之間其他科技產業的相互連結。