行銷台北美食文創　觀傳局拚觀光吸引自由行旅客

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今（2018）年已邁入第4屆的「微遊雙城」活動，由台北市觀光傳播局與上海市旅遊局、長榮航空公司、上海旅遊時報攜手共推。因應中國旅客來台觀光人士減少，觀傳局盼透過此活動拓展自由行市場。

「微遊雙城」藉由介紹台北市及上海的美食及文創產業，規劃路線帶領旅客深度認識及了解台灣這座城市，其中6大主題分別為「窩」、「聊」、「吃」、「億」、「藏」以及「微遊上海」，包含在地人私心推薦的景點，以及台北人私藏的口袋美食名單，如此一來才能瞭解在地的台北人生活。

根據中央社報導，上海美食評論家沈嘉祿於活動上分享於台北旅遊時的心得，「每次去台北，去之前有盼望，回來後有念想。」並且認為，台灣的文創、古蹟保護，都很值得上海參考學習。

沈嘉祿說明，從事上海旅遊紀念品行業的人，都應該到台北的松山文創園區學習、看一看。此外，他也推崇大稻埕一帶古蹟活化的做法，認為當地老建築的保護做得比上海好。



根據台北市觀光傳播局資料，2017年陸客到台北的人次年減22%，2016年則減少了16%。台北市觀傳局長陳思宇表示，政府的新南向政策有效果，來自菲律賓等東南亞國家的旅客在增加，但同時台北市也希望中國團客減少的同時，能爭取更多自由行的陸客來台。



陳思宇在昨（8）日微遊雙城活動上表示，從上海只要花90分鐘的時間，就可以到台北享受深度的旅行，希望上海旅客不要只是走馬看花，旅遊可以和演藝等不同產業做更好的結合，希望未來旅遊能成為台北－上海雙城論壇的議題之一。