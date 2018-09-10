日本小威勝正版小威 大坂直美翻轉WTA

（中央社記者李晉緯台北9日電）剛贏得美網冠軍的日本女將大坂直美，一手強力打法被認為是日本版小威廉絲，美網決賽扳倒正版小威廉絲，成為史上首位奪得大滿貫女單冠軍的日本選手，前景看好。

20歲的大坂直美，父親是海地裔美國人、母親是日本人，她在日本的大阪出生，3歲與家人移居美國，2015年轉入職業，並曾獲WTA最佳新人獎。

大坂直美今年一月在澳網打進16強，三月在印地安泉拿下個人生涯第一座WTA單打后座，生涯第二座冠軍就是大滿貫金杯，成為WTA當今最耀眼的新星之一。

大坂直美一開始並不特別喜歡網球，只是跟在姐姐大坂麻里身邊玩玩，因為父親當時正全力栽培大坂麻里走上網球之路，大坂直美在她10歲那年首度打敗姐姐，才開始真正對網球產生興趣。

日本媒體稱做「日本小威」的大坂直美和姐姐大坂麻里都是職業網球選手，美國媒體認為姐妹倆將是下一對威廉絲姐妹（Venus ＆ Serena Williams），其中大坂直美時速200公里的發球，更被拿來與小威廉絲著名的強力打法相提並論。

和小威廉絲同屬力量型選手的大坂直美，不論發球、抽球都讓人看到小威廉絲的影子。大坂直美也不諱言，她的偶像就是小威廉絲，今年在邁阿密網賽首輪對上小威廉絲時大阪直美還直言像是美夢成真。

大坂直美的教練巴金（Sascha Bajin）過去也是小威廉絲教練團隊的成員之一，他在談到兩名選手的異同時就提到，大坂直美的發球、抽球與小威廉絲一樣威脅性十足，但相較小威廉絲展現的霸氣，大坂直美在心態上就稍嫌保守。

巴金也說，過去大坂直美在比賽中一旦打得不順手，就很容易一下子輸掉比賽，現在她正逐漸改善，在比賽中用更積極的態度應戰，這是能逐漸打出成績的原因，心態的強度也是未來她想更上層樓的關鍵。（編輯：吳協昌）1070909