不讓美國不開心 北韓70週年慶閱兵罕見未秀導彈

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）北韓今（9）日慶祝建國70週年，閱兵儀式中，同樣的是重裝坦克與整齊劃一踢正步的行軍隊伍，不同的是竟少了往年為了宣揚軍事實力而定會展示的洲際彈道飛彈，顯見朝鮮半島棄核陷入僵局之際，北韓不願再觸怒美國。

CNN報導，與過往相較，今年的閱兵大典相較低調的多。北韓領導人金正恩與代表中國參加慶典的全國人大常委會委員長栗戰書，在眾人面前振臂歡慶，秀中國老大哥鼎力支持之意不言可喻。

儘管展示武器仍不乏反美標語，今年北韓閱兵遊行卻顯然主打經濟路線，強調政府增進人民福祉之決心。此外，金正恩亦打破傳統，並未在會中發表演說，而是由北韓最高人民會議常任委員會委員長金永男演說，要求官兵在備戰之同時也得齊力推動經濟發展。

70週年慶前夕，媒體獲邀參加晚宴，觀賞宣揚北韓歷史的歌舞演出，同樣對核武或飛彈毫無著墨。外界都相當期待，作為慶典一部分、睽違5年之久的北韓大會操（Mass Games），可望於今年重現世人面前。

匯集高達10萬人的大會操，是數大就是美的極致展現。結合整齊劃一的舞蹈及體操表演，向來是北韓頌揚社會主義價值及國家團結的一場大秀，獲選表演者視為至高無上的榮耀，更須接受數個月辛苦訓練，才能展現如機器人般的完美默契。

《美聯社》報導，現場觀賞要價不斐，票價從100美元到800美元不等。

全國人大常委會委員長栗戰書（左）與金正恩（美聯社）

軍機及火焰排出數字70（美聯社）

北韓閱兵不可無坦克（美聯社）

70週年慶前夕晚宴（美聯社）