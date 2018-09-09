貿易戰短期無解　紡織、電子、自行車台商或將撤中國產線

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）貿易戰當前，台商回流意願增強，經濟部調查，紡織、電子及自行車業者，正認真評估移轉生產基地。

中央社報導，經濟部工業局最新公布最新調查結果，由於石化、鋼鋁、機械產品多供應中國內需市場，在本次美中關稅戰中所受影響有限。

過去已將產線大舉移至東南亞的紡織業，可能增加在東南亞的生產比重。電子業與自行車業在台灣之生產鏈較完整，可能優先考慮鮭魚返鄉。官員透露，部分廠商已重啟既有廠房，不過多數仍在觀望。



報導引述中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊說法，由於中國近年來經營環境改變，勞動及稅賦成本增加，海外資金本就開始大舉撤出。再者，美元升值，人民幣相對走貶，業者也因此降低持有人民幣資產。



經濟部投資審議委員會統計，截至今年8月，台商對外投資詢問件數，對中國規劃投資不到4成，對東南亞投資計畫則占6成，廠商對中投資意向顯然有所鬆動。



投審會執秘兼投資處長張銘斌表示，貿易戰只是其中一環，中國投資環境惡化更是廠商撤資的主要考量，其中以受到過度環保限制的傳統產業為主。



至於當初因成本考量而出走的台商，是否可能將產線移回台灣？中經院院長吳中書認為，台灣研發人才具優勢，但環保規定較嚴格，研發或資本密集產業較適合回台投資。