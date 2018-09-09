「新男向」！你不孤單新住民雜誌　介紹台灣女婿故事

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）屏東縣好好婦女權益發展協會自今（2018）年發行的「你不孤單」新住民雜誌，以居住台灣的男性新住民「新男像」為題，陸續介紹來自各國的台灣女婿，包含其母國文化背景以及留在台灣的個人因素。

於屏東縣居住的近2萬新住民人口中，有931名男性。自今年由屏東縣好好婦女權益發展協會發起「你不孤單」雜誌，其專門介紹男性新住民，其中包含埃及籍何穆、馬來西亞的王德健以及來自日本的志甫一成等人。

根據中國時報報導，來自埃及的何穆與來自屏東潮州的趙芯瑩，前幾年在馬來西亞的國際肚皮舞大賽中認識，從此相知相戀，結婚後並決定到台灣展開新生活，目前兩人在台攜手推展埃及傳統舞蹈及肚皮舞。

何穆在母國埃及為一名出色舞者，來台後認真發揮所學推廣舞蹈藝術，然而，剛開始卻困難重重，趙芯瑩表示，一開始還有人檢舉何穆是非法的「跳舞外勞」，讓他們又好氣又好笑，也可見新住民展開新生活的不易。

如今兩人於屏東開班授課，平常也做公益演出，9月甚至還受邀到巴西演出，演出內容將融和中東與台灣的文化，何穆也常將「你的愛人在哪裡？你的國家就在哪裡！」掛嘴邊，夫妻倆的深厚情感可見一斑。

另外一位日本富山縣的台灣女婿志甫一成，熱愛動漫文化COSPLAY，於2013年來台參加高雄國際動漫節，並認識當時扮演K-on劇場的青音少女，同為動漫的愛好者的兩人最後結為連理。

2013年底即決定要長居台灣的一成表示，除了愛上台灣的臭豆腐，還有愛上台灣慢活的生活，另外，他想把三味線的音樂推廣到台灣，尤其是屏東擁有異國風情的味道。

此外，來自馬來西亞的王德健也是為愛來台，現在他不但有丙級廚師證照、還參與新住民導覽人員訓練，積極推廣台灣的好山好水。

屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔表示，「你不孤單」雜誌的經費是由移民署補助，已出版5年，每季印製7千本，包括越、印、泰、中等四種語言，剛開始都是由她自己一手包辦所有文稿，現在姐妹們也能加入採寫行列，今年以男性為主題，希望男性新住民的努力也能被看見。