關稅大戰恐迫蘋果商品漲價　川普：正好將產線移回美國

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美中貿易戰影響甚鉅，供應鏈深植中國的蘋果公司憂心忡忡，不排除將上升成本轉嫁給消費者。對此，總統川普竟說，那就將產線移回美國吧。

《美聯社》報導，蘋果（Apple）本週坦言，川普政府擬對中國加碼2,000億美元商品的懲罰性關稅，目標涵蓋民生消費性產品。若真上路，蘋果商品恐怕應聲漲價，包括Apple Watch以及Mac mini等。

蘋果在本場貿易戰中暴險部位不可謂不大，旗下多款商品是在中國製造、輸往美國，同時中國也是iPhone的龐大市場。

儘管Apple此前已就此事對美國政府表達憂慮，川普也曾允諾不讓蘋果商品受到衝擊。然而，川普8日卻推文呼籲蘋果，解決之道不難，不僅零關稅，還能獲得租稅獎勵，那就是把產線移回美國，「開始建新工廠吧，真令人興奮！（Start building new plants now. Exciting!）」

本週蘋果致函美國貿易代表辦公室，稱新一輪關稅將衝擊用於美國製造業、修繕業及資訊中心的多項商品，包括蘋果電腦、手錶、變壓器、充電器等。成本上升，必將使蘋果失去競爭力。

美方指控中國竊取美國智慧財產，相信透過關稅制裁，可施壓中國，迫其停止此類行徑。然而，蘋果認為，實難看出關稅手段如何能達成美國政府的目的。