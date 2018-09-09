看見宜蘭新住民之美　特製手工藝品捐贈做公益

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）宜蘭社會處邀新住民帶領新二代，一同參與文化體驗及交流活動，透過製作手工藝及說故事等活動，學習媽媽故鄉的手作文化，同時結合社會公益，將手作成品全數捐贈予社福機構。

為協助新住民適應在台生活，宜蘭縣府今（2018）年特舉辦「新星織我心」活動，第一階段為新住民手工藝種子講師培訓，並遴選結訓成績優異者擔任第二階段為手工藝多元親子活動講師，帶領新住民親子家庭製作越南中秋燈籠、柬埔寨美織髮圈、泰國手握大象輔具及印尼直編手提籃，充分發揮所學，透過情感交流及親子共學，達到母國認同與文化共享的成果。

泰籍講師王馨於昨（8）日課堂上，教大家縫製大象形狀的造型輔具，「大象」是泰國的吉祥物及國寶，只要一提到泰國就會直接聯想到泰國象。

王馨分享在她的家鄉，手握大象被廣泛運用在各醫療復健機構，是一種具有心靈療癒的手部復健輔具，讓手部行動不方便或者神經肌肉受損的人，透過反覆握放輔具，達到復健的效果。

手作成品將全數捐贈予宜蘭縣聖嘉民老人長期照顧中心，透過分享異國手工藝與長輩互動，參與活動的新住民及新二代身心靈都收穫滿滿。

據宜蘭縣府統計，宜蘭縣新住民人口數約8千多人，已成為宜蘭縣人口結構變遷的重要角色，為了使新住民能順利適應來臺生活，縣政府每年皆會辦理新住民生活適應輔導班。

此外，為落實新住民家庭多元學習成長，分享傳承母國文化的親子共學平台，結合社會公益奉獻所學，縣政府今年度特別規劃辦理「新星織我心」活動，要邀請大家共享多元文化。