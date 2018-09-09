南韓旅遊當心 首爾再現MERS感染病例

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）致命性MERS再現南韓！官方8日宣布，一名61歲南韓男性確診罹患中東呼吸症候群冠狀病毒感染症，這是自2015年後，南韓再度出現感染案例。

《路透》報導，韓國疾病管理本部表示，該男子今年8月16日至9月6日出差科威特，腹瀉不斷，返回首爾後直接從機場送至三星醫療中心（ Samsung Medical Center）。

中央社報導，這名患者送進急診室後，一直呈現咳痰、發燒及肺炎症狀，檢體送至首爾市保健環境研究院檢驗後，確診罹患MERS。目前該患者已送至首爾大學醫院（Seoul National University Hospital）隔離治療。

南韓官方指出，與患者曾密切接觸的20人，皆已隔離觀察，包括醫護人員及空服人員。

南韓2015年首次爆發MERS疫情，38人因此喪命。

據衛福部疾管署，中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（Middle East respiratory syndrome coronavirus [MERS-CoV]）為人畜共通傳染病。症狀包括發燒、咳嗽與呼吸急促等，另有部分病患可能出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。

感染者胸部X光通常會發現肺炎，部分重症則出現急性腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血等併發症，死亡率約35%。部分病患僅出現輕微感冒症狀或無明顯症狀，且可合併其他呼吸道病毒或細菌同時感染。

人與人間的傳播主要透過親密接觸發生，如照顧病患或與病患同住等，以院內感染為主。另有研究指，人類也可能透過接觸駱駝、食用駱駝奶、肉而感染。

（圖片／中央社）