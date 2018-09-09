台泰聯手推學童營養午餐　醫療援助泰緬邊境移民

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台泰政府合作積極推動人道援助，日前駐泰代表處攜手台灣醫療組織前往泰國北部，照護泰緬邊境移民以及支持學童營養午餐計畫。

台灣政府攜手泰國推動「泰緬邊境移民醫療照護」以及「學童營養午餐計畫」，由駐泰國代表處大使童振源，偕同外交部非政府NGO國際事務會賴銘琪執行長、奇美醫院醫療服務醫師社高元、慈濟醫院大林分院急診室主任李宜恭、及相關醫護志工人員共10人，於近日前往位於泰國北部美索的「邊境聯合會」（The Border Consortium）及「梅道診所」（Mae Tao Clinic）檢視計畫結果。

台灣長期推動泰緬邊境人道援助合作，為了與當地醫療系統建立永續連結與合作，此次特別商請國內慈濟醫院及奇美醫院醫護人員陪同，擴大國際NGO合作空間，並也深刻了解梅道診所及邊境聯合會，不懈的在美索地區推動多年的國際人道援助計畫。

駐泰大使童振源與梅道診所及邊境聯合會交流時，介紹台灣在泰國當地慈善團體長期經營慈善工作獲得豐碩成果，如慈濟基金會等組織，並說明台灣對於推動國際醫衛救助不遺餘力，除有許多人道慈善組織之外，每年均有許多醫護人員赴泰北及泰緬邊境提供短期醫療照護服務。

台灣自2009年起與邊境聯合會展開人道救援合作，外交部透過駐泰國代表處五度提供贊助善款執行上述人道計畫，累計總金額為78萬美元。台灣政府自2008年起與梅道診所進行醫衛合作，並已四度贊助該診所，累計總金額約30萬美元。上述兩慈善組織同意，今後將與台灣加強合作說明讓更多世人知道台灣政府之善心。