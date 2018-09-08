寄鄉愁於頌歌  印度樂音靈性之夜找回內心平靜  

（台灣英文新聞/ 李文潔 台北綜合採訪報導）9月2日適逢印度教重要神祇奎師那誕生日（Krishna Janmashtami），國際奎師那意識學會今（08）日在台北市劍潭青年活動中心舉辦慶祝活動，活動中除了有身著傳統服飾的印度新住民領唱頌歌《Hare Krishna Hare Ram》外，更有印度傳統舞蹈卡薩克（Kathak）欣賞，及印度傳統迷你市集等，讓許多不畏大雨前來的印度新住民度過一個難忘且靈性的夜晚。

奎師那（Krishna）是印度教主神毗濕奴（Vishnu）的化身之一，又名黑天神，最早出現在印度史詩《摩訶婆羅多》（Mahabharata），是印度教極為重要的神祇。奎師那經常穿著黃褲，頭綴孔雀羽毛，手持長笛，許多時候以黑色或藍色皮膚的孩童形象出現。

奎師那（Krishna）（圖片來源：Flickr）

印度教徒在每年奎師那神誕生日那天舉行盛大慶祝儀式，國際奎師那意識學會（International Society for Krishna Consciousness, ISKCON）今（08）日舉辦奎師那誕生日慶祝會（Krishna Janmashtami Celebration）邀請靈性歌唱者Haribhakti Dey領唱頌歌《Hare Krishna Hare Rama》，並配合歌曲敲打多赫拉鼓（Dholak）及敲擊樂器，參加的印度新住民隨著頌歌輕聲吟唱，享受這難得的星期六夜晚。

印度莎麗（Saree）（攝影：李東儒）

活動現場備有印度傳統服供民眾試穿拍照，包括印度莎麗（Silk Saree）、三件式套裝（Suits）等 ，許多民眾穿上富有印度民俗風情的莎麗時連連稱奇，並拍照留念。

來自印度齋普爾的阿卡許（Akash）表示，藉由今天的活動不僅可以吃到思念的家鄉素食料理，現場頌歌的氣氛讓他覺得很平靜，在離家幾千公里的地方與家鄉人聚集在一起，覺得很開心。