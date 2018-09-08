桃園首屆威士忌酒展　提倡理性飲酒小酌文化

（台灣英文新聞／劉怡均 桃園採訪報導）桃園首屆《威士忌烈酒品味展》（2018 WHISKY TASTE）於今（8）日在中壢古華花園飯店登場，聚集超過 80個威士忌品牌，提倡理性飲酒的品飲生活，展覽結合職業運動賽事及周邊旅遊景點，提供威士忌愛好者及酒商專屬的平台交流，將於明（9）日結束。

本次古華花園飯店（Hotel Kuva Chateau）展出來自橫跨全球產區的80多個品牌，共800多款各具風味威士忌，其中包含老野郎精心選桶之Delta“B OX”，這將是最後一瓶以BOX為名的單桶，以及Mars Whisky與Lamigo桃猿職業棒球隊合作推出的“YOKO SO！”聯名威士忌，為史上第一款職棒聯名威士忌。另外，古華花園飯店中、西、泰式餐廳也推出限量小點。

​「威士忌大師講堂」將提供10堂課程，來自國內外的講者包含「佳釀威士忌」全球營運總監Andrew Crook、「艾樂奇酒廠」行銷總監David Keir、「マルス信州蒸 溜所」所長竹平考輝、「Koval」亞洲區品牌經理小嶋冬子（Fuyuko Kojima）等，票價自300元到2,000元不等，購票好禮包含環保棉麻紀念提袋、 酒展專屬ISO杯、百元抵用券…等，詳情請於售票網頁查詢。

主辦單位表示，每年台灣單一麥芽威士忌的進口量居全世界前十名，為較成熟的漸進式市場，從入門到高階的酒款皆販售。像是最早期的調和威士忌，到現在的單一桶。以前大家偏好引用調和威士忌，目前則為單一麥芽居多，有人戲稱調和威士忌是「人間的美好」，因為需要調酒師幫忙，而單一麥芽喝起來則被譽為「上帝的純粹」。

主辦單位接著表示，這幾年台灣市場受到中國直接的影響，商品競爭較激烈，許多國外高單價的酒款選擇進軍中國，卻沒有中間的常態品，提高往後台灣取得高價位商品的困難度。

主辦方說明，目前每年成長率趨於平緩，總體營業額下降，但台灣仍為大市場，且許多進口酒搭配創意表現，變成再出口的商品，像是這次推出與名人畫作結合的限量酒標，剛推出即銷售一空，很多外銷至歐盟。

主辦單位表示，希望藉由酒展推廣正確的品飲方式，從以前的乾杯文化，轉變成小酌即可，並且導正理性飲酒的觀念，藉此消除大眾對於喝酒帶來的負面印象，像是酒駕。

另外，主辦方也表示，這次也可以品嘗到葛瑪蘭的台灣酒款，雖然以先天環境來說，台灣因為太熱而不適合生產威士忌，然而老天卻十分眷顧台灣，因為炎熱的環境下生產的烈酒，反而讓許多外國人喝時，感覺到亞熱帶的新鮮跟舒服。