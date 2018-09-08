【影片直擊】北市捷運東門站淹水封閉2入口　大安信義內湖區一級警戒

（台灣英文新聞／宇妍 採訪綜合報導）中央氣象局今(8）日持續對北北基和高屏發布豪雨特報，據報導截至傍晚，台北市信義區和中正區，一小時雨量就超過百毫米。

大安區信義路二段附近傍晚開始消防車鳴笛聲不斷，沿路大塞車。一名準備上晚班的民眾表示，他騎摩托車經過總統府時遇到淹水，好不容易才趕到位於信義路二段的公司上班。

台灣英文新聞/宇妍 攝影

晚間7時左右記者直擊位於信義路二段和金山南路交叉口附近的捷運東門站，其中兩個入口因積水封閉，入口處拉起黃色警戒線並擺出告示牌，提醒民眾改由其他入口進站。而淹水的高度，從捷運站入口向下望就可看到，令人怵目驚心。下圖綠色箭頭處就是淹水的高度。

台灣英文新聞/宇妍 攝影

在此同時工程人員忙著準備進行抽水工作(如下圖)。工程人員對《台灣英文新聞》記者表示，淹水區的閘門已經關閉，不致影響到搭車的乘客與捷運的正常運作。

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捷運敦化站附近積水情形(讀者提供)

爆料公社稍早有po文提醒網友

基隆路已變基隆河，請避開此地段

根據中央氣象局觀測，截至今傍晚6時30分，台北市信義區時雨量已經超過120毫米，中正區中正國中也超過100毫米，大安區台灣大學、台北、公館、大安森林公園及中正橋等測站，都超過90毫米，降雨持續中。



中央社引述消防局稍早通報，台北市政府應變中心已採二級開設。台北市消防局119即時案件資訊網，包含新生南路2段、松江路、基隆路3段、汀州路3段、和平東路2段265巷、信義路2段、天母東路、長安東路與復興北路交叉路口、連雲街等多處路段都有民眾報案淹水狀況。