【快訊】北北基與桃園傍晚出現大雷雨　其他各地請注意防範豪雨

更新時間 2018/09/08 18:32

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）氣象局今(8) 日18時32分發布大雷雨即時訊息，持續時間至 19時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。（顯著對流系統或午後雷陣雨影響時）易有雷電發生影響飛機起降，請留意最新航班資訊。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

示警區域

基隆市 七堵區、安樂區 臺北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區 新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、八里區、萬里區 桃園市 龜山區

以下為(8)日17時38分針對基隆市、台北市、與新北市發布大雷雨即時訊息

對流雲系發展旺盛，由於雨勢加劇，中央氣象局今(8)日17時38分針對基隆市、台北市、與新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間18時45分為止。

氣象局請民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

（顯著對流系統或午後雷陣雨影響時）易有雷電發生影響飛機起降，請留意最新航班資訊。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

示警區域

基隆市 七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區 臺北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區 新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、萬里區

此外氣象局今(8)日18時00分發布豪雨特報：對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（８）日臺北市、新北市、宜蘭縣、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、嘉義以南、臺東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

中央社報導，據氣象局觀測，截至今(8)日下午4時40分，台北市士林區溪山累積時雨量已經超過100毫米，新北市汐止區五指山也有95毫米，屏東縣九如鄉、新園也都超過50毫米，降雨持續中。