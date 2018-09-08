中秋連假國道5號　首次實施白天部分時段免費

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）交通部高速公路局昨(7)日公布中秋節連續假期國道交通疏導措施，9月22至24日每天夜間免收費，時間是0至5時；國道5號首次實施連續假期前後白天部分時段免費，21日及25日上午6時至下午3時暫停收費。



根據高公局公布的交通疏導措施，9月22日(六)至24日（一)3天中秋節連續假期，與以往連假一樣採單一費率，取消每天20公里優惠里程，國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費8折收費。



國道全線暫停收費方面，與以往大部分連假一樣，夜間免收費，時間為每天0至5時。



今年中秋節較特別的是國5在假期前後，單獨享有免收費優惠，且時間是白天部分時段，為21及25日的上午6時至下午3時。



高公局說，這是第一次連假將免收費措施時間，往前延伸到假期前一天及假期結束後一天，但只限國5適用。



高公局說，主要是考量連假國5交通較西部國道壅塞、東部公共運輸較缺乏、且國5替代道路不若西部國道有多元選擇。



高公局建議中秋假期要使用國5的民眾，若可以調整行程的話，可以提前或延後上路。



高公局在中秋連假實施的其他交通疏導措施如下：



一、入口高乘載管制：

☆22日上午7時至中午12時，國1內湖至頭份、國3木柵至香山各交流道南向入口匝道；

☆22及23日上午7時至中午12時，國5南港系統至坪林各交流道南向入口匝道；

☆23至24日下午2時至晚上9時，國5蘇澳至頭城各交流道北向入口匝道。



二、入口匝道封閉：

☆22及23日全天，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；

☆23及24日全天，封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口匝道。

☆24日將視主線車流情形，提前解除匝道封閉。



三、開放路肩：現有開放路肩措施照常實施，22至24日，每天增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。



四、入口匝道儀控：視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制。



五、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：機動開放宜蘭至頭城北上路段路肩，供大客車通行，並啟動主線儀控。