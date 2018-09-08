新千歲機場今重新開放　華航長榮上千座位疏運台灣旅客

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）北海道新千歲機場國際線今(8)日恢復起降，交通部觀光局今發布新聞稿表示，華航和長榮都放大機型並增班疏運，預估分別可疏運千名旅客；另外，關西機場也在今天重啟部分航線。



日本關西機場因颱風淹水，北海道因地震導致新千歲機場關閉，許多台灣旅客返台行程受影響。綜合中央社與觀光局新聞稿，觀光局表示，北海道新千歲機場國際線，因電力恢復，今天清晨已經恢復正常起降，華航和長榮航空都放大機型並增開加班機，預估可提供上千個機位疏運。



根據規劃，華航今天往返新千歲機場的班機除原訂的CI130/131往返外，另增開CI2130/2131往返航班；長榮航空原定有BR116/BR115及BR166/BR165兩個往返航班，同時，今天日本時間傍晚6時，還新增一班BR1115班機從札幌起飛返台班。觀光局新聞稿指出:

華航新千歲飛往桃園的航班，除原訂航班外，另增開一班預定晚間19:10由札幌起飛，飛往高雄航班也預定於19:15起飛，預估可疏運近千名旅客。

長榮航空更換大機型以及加班機因應，8日除新增加班機18:00由札幌起飛外，原有的札幌-桃園兩班次航班，以及函館-桃園線航班均更換大機型，預計可提供上千個機位協助疏運。

昨天(9月7日）尋求札幌辦事處協助之搭乘LCC自由行旅客，也在酷航復航下疏運，還有10餘名旅客候機中。

另外，關西機場受燕子颱風影響，導致淹水重創，國際線從4日起關閉，今（8)日重啟部分航線，以受損較輕微的第2航廈樂桃航空航線為主，預計首班飛往台灣的航班將於傍晚5時50分扺達桃園國際機場，之後該航空公司航班將恢復正常營運；至於關西機場第一航廈目前因仍持續進行檢修中，開放時間尚未確定。

觀光局也提醒，因應關西及北海道機場航班調度影響，呼籲國人赴日旅遊宜行前向旅行社確認相關資訊，以確保安全及權益。