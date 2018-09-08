入秋第一道鋒面今報到　​各地氣溫估降4-5度

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央氣象局預報員官欣平今(8)日表示，今年入秋第一道鋒面及東北風今天報到，北台灣可能出現大雨或豪雨，另外，今年第22號颱風山竹7日晚間形成，下週末可能影響台灣天氣。

華視新聞今(8)日報導，由於水氣增加，各地氣溫稍微降4到5度，會有點涼意。氣象局針對雙北、基隆，發布大雨特報，各地有局部短暫雨。另有個熱帶系統，有機會發展成熱帶性低氣壓，會讓濕冷天氣延續到下週三(12日)。至於山竹颱風，有機會發展成強颱，下週末對台灣影響最大！



中央社引述官欣平說，今上午起鋒面逐漸通過及東北風增強，加上南方暖溼空氣北抬，天氣更不穩定，各地雲多易有陣雨或雷雨。尤其北部及東北部降雨時間長，局部地區雨勢明顯，須留意有大雨或豪雨發生，其他地方也有局部短暫降雨。



溫度方面，由於雲多加上下雨，北部及東半部氣溫略降，高溫約攝氏31度，其他各地則在33度左右。隨著東北風增強，入夜後天氣稍轉涼，各地低溫約24、25度，略有秋涼的感覺。



今年第22號颱風山竹昨(7)日晚在關島附近海域形成，官欣平指出，這個颱風短期內不會影響台灣天氣，但由於其發展條件佳，預估將持續增強，下週末影響台灣天氣機率很高，提醒民眾留意。



他補充，菲律賓附近的低壓帶中可能有熱帶性低氣壓形成，也不排除發展為颱風的可能性，雖然不直接影響台灣天氣，但是其環流將為台灣帶來水氣，10日至12日台灣附近將持續有雨，13日、14日太平洋高壓增強，各地天氣又會恢復穩定。