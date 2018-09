(台灣英文新聞/天氣組 綜合報導)民衆注意!下周末颱風可能侵襲台灣。

根據中央氣象局在今(8)日上午8點公佈的資訊,輕度颱風山竹中心位置位於台灣東方太平洋上,,以每小時27公里速度,向西進行。颱風中心氣壓為998百帕,近中心最大風速每秒18公尺,瞬間之最大陣風每秒25公尺,七級風半徑100公里。

美國氣象專家Jason Nicolls表示,山竹很可能在下周末(15日、16日),侵襲我國或是鄰國中國。

TS #Mangkhut has formed near the Marshall Islands. Mangkhut will impact #Guam as a typhoon early next week before possibly impacting #Taiwan and/or #China around the weekend of the 15th/16th. pic.twitter.com/7Xw5HMMDPK