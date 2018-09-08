台灣國際空間 外交部：長期與美密切溝通

美國國務院宣布，召回駐多明尼加、薩爾瓦多與巴拿馬使節，以了解這3國與台灣斷交的決定。外交部表示，不評論個別措施，但就台灣國際空間議題，長期以來與美國政府密切溝通。

美國國務院7日以發言人諾爾特（Heather Nauert）名義發出聲明表示，已經召回駐多明尼加大使柏恩斯坦（Robin Bernstein）、駐薩爾瓦多大使馬尼斯（Jean Manes）與駐巴拿馬代辦康若珊（Roxanne Cabral），以了解這3國與台灣斷交的決定。

諾爾特在聲明中表示，這3位使節將與美國政府領導階層官員商談，討論面對中美洲與加勒比海地區，美國應如何支持強勁、獨立且民主的機制與經濟。

對此，外交部發言人李憲章告訴中央社記者，外交部注意到美國政府發布的新聞，但不會就個別措施進行評論。不過，關於台灣國際空間相關議題，「長期以來，我們均持續與美國政府進行密切溝通」。

總統蔡英文2016年上任後，原中美洲邦交國巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多分別在去年6月、今年5月與8月宣布與台灣斷交，並陸續與中國建交。

薩爾瓦多轉向中國後，美國國務院發言人在回覆台灣媒體郵件時表示，對薩爾瓦多的決定深感失望，也正在審視台薩關係。

隨後白宮也罕見發表聲明，除了重申將重新評估美薩關係外，也對薩爾瓦多執政黨卸任前做出不透明決定，與台灣中斷外交關係，將影響整個美洲區域的經濟健康與安全表達嚴重關切，並呼籲各國要警惕中國的經濟宰制。

除了美國行政部門，美國聯邦參議員共和黨籍聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）等人4日共同提出「台北法案」（TAIPEI Act），希望加強台灣在世界各地的地位，並授權美國國務院採取降級外交關係或改變外援等措施，防止相關國家做出對台灣不利的行動。