蔡總統日文發文關心北海道　安倍中文回應：謝謝老朋友！

(台灣英文新聞/吳東文 台北報導)昨日我們報導,蔡總統在推特上,以日文發文,表示我國已經準備好赴北海道進行救災。對此,日本首相安倍晉三,以繁體中文表達謝意。兩位領袖的互動,充分表現台日友好關係。

安倍以繁體中文寫道,他非常感謝台灣老朋友的關心,並強調日本現在正在努力進行救災和災後處理。

安倍說,由於颱風、地震等自然災害,使台日共同面對的問題,因此希望之後雙方也能同心協力,共渡難關。

除了我國蔡總統外,其他國家領袖,也有在推特上表達對日本的關係,例如澳洲總理史考特·莫里森(Scott Morrison)及南韓總統文在寅。不過只有蔡總統和莫里森,得到安倍回應,文在寅則似乎被忽視。由此我們似乎能發現台日及日澳關係,與日韓關係有所不同。

Prime Minister @ScottMorrisonMP, I am deeply grateful for your warm words of solidarity. We are encouraged by your kindness. Natural disasters challenge us with difficulties. My thoughts are with those Australians affected by the recent drought. https://t.co/Fx2ycAxPcT