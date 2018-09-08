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蔡總統日文發文關心北海道　安倍中文回應：謝謝老朋友！

昨日我們報導，蔡總統在推特上，以日文發文，表示我國已經準備好赴北海道進行救災。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/09/08 09:37
安倍晉三以繁體中文回應蔡總統日文推文，展現台日領袖友好互動（翻攝自安倍晉三推特）

安倍晉三以繁體中文回應蔡總統日文推文，展現台日領袖友好互動（翻攝自安倍晉三推特）

(台灣英文新聞/吳東文 台北報導)昨日我們報導，蔡總統在推特上，以日文發文，表示我國已經準備好赴北海道進行救災。對此，日本首相安倍晉三，以繁體中文表達謝意。兩位領袖的互動，充分表現台日友好關係。

安倍以繁體中文寫道，他非常感謝台灣老朋友的關心，並強調日本現在正在努力進行救災和災後處理。

安倍說，由於颱風、地震等自然災害，使台日共同面對的問題，因此希望之後雙方也能同心協力，共渡難關。

除了我國蔡總統外，其他國家領袖，也有在推特上表達對日本的關係，例如澳洲總理史考特·莫里森（Scott Morrison）及南韓總統文在寅。不過只有蔡總統和莫里森，得到安倍回應，文在寅則似乎被忽視。由此我們似乎能發現台日及日澳關係，與日韓關係有所不同。

安倍以英文回應莫里森關心推文，但文在寅的韓文推文，似乎被忽視，值得注意。

蔡總統日文發文關心北海道　安倍中文回應：謝謝老朋友！
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