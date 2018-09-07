秋蟹正肥！台北王朝大酒店秋季饗宴開吃

秋天的腳步逐漸接近，台北王朝大酒店將於9月3日至11月30日應景推出全新秋季料理，邀請老饕們一同品嚐秋季時令的好味道。自助餐廳SUNNY BUFFET主打「帝王蟹石狩鍋」、「松葉蟹手捲」及「芒果慕斯淋生蠔」，熱菜區全面更新菜單並增加中式的時令燉湯；中餐廳玉蘭軒也推出「乾鍋軟殼蟹」、「金沙美人腿」及「上湯松阪肉」等秋季美饌。

SUNNY BUFFET推出的「北海道帝王蟹石狩鍋」選用每日新鮮現煮高湯，湯底以鮭魚骨、日本昆布等食材小火慢熬4小時，再加入主廚獨家香料調味。主廚將北海道進口帝王蟹、挪威鮭魚肉片、香菇及洋芋等料理加入高湯裡，是品嚐秋季美食的最佳選擇。

「松葉蟹手捲」是一道清爽、開胃的日式料理。選用阿拉斯加松葉蟹肉醬沙拉搭配梨山高麗菜絲，每一口咬下，都能感受海味的鮮美與山味蔬菜的清香，彷彿打開身體某個開關，立刻胃口大開，「松葉蟹手捲」為SUNNY BUFFET晚餐時段限定料理，喜歡松葉蟹的顧客絕對值得前往一試。另一款晚餐限定料理「芒果慕斯淋生蠔」，嚴選新鮮韓國生蠔與清香的芒果丁一同蒸至半熟，再淋上有檸檬、蛋奶香的荷蘭汁，送進烤箱五分鐘，當生蠔出爐時香氣直撲而來。SUNNY BUFFET訂位專線：02-2719-8399#3310、3311。

玉蘭軒推出的「乾鍋軟殼蟹」使用新鮮軟殼蟹，主廚駱林榮先將軟殼蟹油炸至金黃色，再將炸熟的軟殼蟹與曝曬3天、醃漬7天的剁椒一同伴炒，是一道色香味俱全的秋蟹料理，歡迎嗜辣的賓客們來挑戰辣度極限；「金沙美人腿」選用埔里盛產的筊白筍，去殼後切滾刀塊，切蔥花、紅辣椒切末，再加入鹹蛋黃一同拌炒起泡成沙沙狀，鮮嫩的筊白筍加上彷彿金黃流沙的鹹蛋黃，十分開胃下飯。

玉蘭軒「上湯松阪肉」將老母雞、豬腳等富含蛋白質的食材及四川大紅袍花椒粒，熬製24小時後，變成清香營養、補虛養身的湯底，把花椒粒撈起後，留下濃郁香氣。再加入松阪豬與白蘿蔔燉煮成溫暖鮮甜的湯頭，同時可以補氣、補血，適合女性及體虛的顧客滋補；「洛神花蝦球」使用新鮮蝦仁，將蝦仁炸至金黃色後，底部放置鳳梨片，再淋上主廚特製洛神花醬及特調沙拉醬，紫紅色的洛神花瓣配上金黃色蝦球，顏色繽紛美麗，滋味令人回味無窮，是一道老少咸宜的人氣料理。

「碧綠鮮時蔬」主打秋季盛產的秋葵，秋葵有健胃、抗疲勞和強腎補虛的功效，其養生價值讓秋葵有「植物界黃金」的美譽。時蔬也包括黑木耳、西芹及紅椒等新鮮當令蔬菜，十分健康爽口，讓顧客在享用各式美饌之餘，也能攝取豐富的蔬菜均衡飲食。

玉蘭軒訂位專線：02-2719-7199 # 3366。