全國最高 《50樓Café》推出海陸盛典

全國最高自助餐廳「50樓Café」地點絕佳，位於板橋大遠百旁、新北地標百揚大樓的頂樓，全廳360度環場視野，最適合欣賞秋高氣爽的天際美景！冠軍主廚陳俊杉為讓來客吃喝盡興，特別從9月7日至10月31日規劃「海陸盛典」活動，祭出戰斧牛排、萬里蟹、以及澳洲精品和牛握壽司三張王牌，加量不加價的高檔海陸佳餚，通通吃到飽，史上最超值！50樓Café自助餐廳的餐費如下，午餐─平日NT$780、假日NT$880，晚餐─平日NT$880、假日NT$980；餐廳訂位專線(02)7705-9723。

身為「2017紐西蘭國際廚藝大賽冠軍」的陳俊杉主廚，熟稔中西食材，對各國料理如數家珍，特選澳洲最高等級9+的Wylarah精品和牛，以其油花分布最均勻的牛小排部位，修筋去膜後，製成和牛握壽司，紅豔豔的肉質稍加炙燒，油潤噴香，與醋飯激盪出口齒生津、柔嫩欲化的華麗口感！他又挑了澳洲穀飼(肉色美、香氣足)、再經肥育(肉質軟嫩Q彈)的帶骨肋眼戰斧牛排，這骨肉相連未分切的巨無霸牛排足足有六、七公斤重，要先經混合了海鹽、胡椒的多種香料，醃漬12小時，再將抹醬刮下鋪在烤盤底，把重新塗了芥末醬的超大塊戰斧牛排擺上，澆淋橄欖油、入烤箱烤成六分熟度後，大氣見客，現點現切，外皮焦香，肉質豐腴彈潤，吃來十分過癮！

不讓肉肉專美於前，餐廳匯集了魚蝦螺貝的生猛海鮮吧，加碼由新北在地的萬里蟹領銜演出；現流生魚片也額外推出鮭魚桌邊秀(平日午餐時段除外)，整條挪威空運來台的原隻鮭魚，在客人面前現切上桌，鮮味十足！海鮮現煮區則有紅甘、台西白蝦、貢寮鮑、牛奶文蛤一字排開，搭配粥底或湯底，做成魚片湯、鮑魚粥、藥膳蝦…等美食，啟人食慾。

活動期間，主廚開出的亮點菜色還包括韓式香柚雞肉沙拉、法式鄉村野菜燴牛肉、義式燉牛膝、BBQ豬肋排、德國酸菜豬腳、英式牧羊人牛肉派、中東烤牛肉串、柱侯醬燒牛腩筋、五香燉牛雜、泰式檸檬魚、四川水煮霜降牛、以及假日專屬的爐烤羊排和酥炸自然牛。甜食水果區除了現榨蔬果汁，還吃得到提拉米蘇、義式奶酪、法式焦糖布丁…等經典之作，呼應時令的栗子奶油蛋糕捲、法式栗子蒙布朗，更是不容錯過，最後再用國人最愛的哈根達斯和紐西蘭第一品牌帝紐冰淇淋，為飽餐畫下完美的句點。

謹此提醒，實際品項以現場供應為準，餐費皆須外加一成服務費。「50樓Café」隸屬於新北惟一國際五星餐宴品牌─Mega 50餐飲及宴會，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團負責營運，位於板橋大遠百旁、新北第一高百揚大樓的48樓至50樓，其中48樓是「望月樓」粵菜餐廳和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。Mega 50餐飲及宴會地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F至50F(板橋大遠百旁)，網址www.mega50.com.tw。