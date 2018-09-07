世界最大旅外人士網站調查：台灣生活品質全球之冠

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）全球最大旅外人士網站InterNations，近日公布最新調查報告(Expat Insider survey) ，針對各國旅外人士移居他國的生活品質、工作、個人財務狀況、教育費用、與人身安全等48項與生活相關的因素，進行綜合評量。

整體調查結果顯示，台灣在68個國家與地區中，奪得全球最適合旅外人士居住國家的第2名，僅次於巴林。而在生活品質單項調查中，台灣更高居全球第一。

至於整體調查的第一名，則是由去年奪冠的巴林(Bahrain) 蟬聯冠軍，第三名是厄瓜多(Ecuador) 。去年(2017)排名第四的台灣，今年在68個國家或地區中攀升到總排名第2名。甚至在生活品質單項調查中居冠。原因在哪裡?

InterNations網站今年調查了178國共1萬8000名外籍人士。調查指出，台灣獲得高分的原因主要在於工作展望與生活品質評價很高。

報告指出，舉例來說，有96%的受訪者認為，在台灣可以負擔得起健保費用。還有97％的外籍人士，對台灣的交通基礎建設感到滿意。

在職場方面，有76%的外籍人士對工作感到滿意。生活與工作平衡方面，滿意度則有73%。此外和其他國家平均工時(44小時)對比之下，台灣工時(39.9小時)也比較短。

雖然台灣薪水較低，70％外籍人士在台灣的家戶收入少於5萬美元(約150萬台幣)，但仍有79%的受訪者對財務狀況覺得滿意。

其他如台灣人相當友善(單項排名第3)、容易交朋友(單項排名第8)，也分別在單項調查中，獲得前10名的佳績。

最適合外籍人士居住的前十名國家，和倒數十名國家的名單，請見下表(資料來源: InterNations網站)