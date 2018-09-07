本週發行量加權股價指數跌幅約為1.96%、上市股票總市值達32.59兆元

根據臺灣證券交易所統計，2018年9月7日發行量加權股價指數收盤為10,846.99點，較上週(2018年8月31日)的11,063.94點下跌216.95點，跌幅約為1.96%，台灣50指數收盤為8,370.77點，較上週的8,451.53點下跌80.76點，跌幅約為0.96%，寶島股價指數收盤為12,389.58點，較上週的12,665.51點下跌275.93點，跌幅約為2.18%。產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲1.75%為最大，跌幅以電子零組件類指數下跌9.23%為最大，未含金融類指數下跌185.19點，跌幅約為1.98%，未含電子類指數下跌347.71點，跌幅約為2.28%，未含金融電子類指數下跌320.07點，跌幅約為2.47%。

本週集中交易市場總成交金額為6,324.42億元，全體上市股票成交金額為5,964.98億元，股票成交量週轉率為1.42%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,803.92億元，占全體上市股票交易金額30.24%

第二名，半導體類1,299.55億元，占全體上市股票交易金額21.79%

第三名，光電類647.17億元，占全體上市股票交易金額10.85%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類6.59%

第二名，光電類2.45%

第三名，電腦及週邊設備類2.11%

累計今年年初開盤迄今共168個交易日，集中市場總成交金額為23兆1,497.14億元，市場日平均成交金額為1,377.96億元，股票成交量週轉率為59.71%，股票日平均成交量週轉率為0.36%。

2018年9月7日全體上市公司市場總值為新台幣32兆5,915.52億元，較上週(2018年8月31日)市值33兆2,411.16億元減少6,495.64億元，減幅約為1.95﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)