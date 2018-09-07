新北國教輔導團團員授證暨資深優良團員表揚典禮

新北市教育局今(7)日於三和國中辦理「 107學年度國民教育輔導團授證暨資深優良團員表揚典禮」， 由局長林奕華親自為570位團員授證， 同時頒發19位資深優良團員獎項，期許團員自我精進， 翻轉教學現場，培育未來人才。

107學年度國民教育輔導團設置國中及國小各1所中心學校， 以及28個輔導小組，其中更有高達134位校長加入教學輔導。 在今年加入23名教保輔導團的團員後，團員達570名， 是近年來人數最多，其中19位團員服務超過10年， 獲頒資深優良團員最高殊榮。

教育局林奕華局長表示，新北市特別設置「國民教育輔導團」， 透過公開甄選，招募學有專精且熱忱的教師，著力於專業成長， 開發多元教學課程。同時，配合十二年國教新課綱新增科技領域， 特別於106年成立國中科技領域輔導團，協助推動新北「 程式校園3+1」等新興科技教育政策， 並與國小資訊輔導小組共同研發「新北市國中小資訊科技教學大綱」 ，發展各年級教學示例，為新課綱做足準備。

19位服務資深優良團員中，國小藝術輔導小組研究員吳望如校長雖 退休，仍持續深耕藝術教育長達30年， 並榮獲多項推動藝術教育貢獻獎項。國小客語輔導小組研究員范姜淑 雲老師自94年起，即長期致力客語教學及本土語研究及推廣， 同時擔任中央課程與教學輔導諮詢教師。 國小藝術輔導小組召集人中山國小王健旺校長重視傳統藝術， 打造學生藝術學習園地，讓藝術生活化、生活藝術化， 106年獲頒教育部第四屆藝術教育貢獻獎。 三民幼兒園楊嬪媛園長是教保輔導團最資深的團員， 自民國78年即獲聘， 長期致力精進本市教保服務人員幼教相關專業知能， 提升教保服務品質，年資長達30年！

新北市教保輔導團成立於89年，協助推動幼兒教育， 並輔導新北1,150所公私立幼兒園，使其於園務發展、 課程教學、資源整合及創新經營精益求精，發揮諮詢、服務、 創新及傳承之功能。

新北市國教輔導團員身為老師中的老師， 107學年度共計辦理90場分區輔導及103場到校輔導， 提供學校專業支持。每學期有專任輔導員課堂教學研究工作坊， 進行跨領域共備，106學年度已發表10個跨域教學案例， 協助第一線教師對於未來新課綱轉化有更深入的了解。