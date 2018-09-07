『勇愛無懼』籃球公益活動今登場 富邦勇士隊送愛到嘉義  

富邦慈善基金會與富邦勇士隊球星聯手做公益，今（07） 日在嘉義縣三江國小舉辦「勇愛無懼」籃球公益活動， 由總教練許晉哲領軍南下到嘉義，與來自三江國小、 龍港國小學校的孩子們分享打籃球的技巧， 並贈送籃球車及富邦勇士隊的紀念籃球給這兩所學校。 球星們除了和孩子一起彩繪蚵殼、體驗嘉義海產特色餐之外， 還特別帶了結合在地農產製作出來的法式手工冰淇淋到現場， 親手為所有的小朋友製作冰淇淋點心，要孩子吃得開心、 也吃的健康，而小朋友也搬出拿手絕活教球星們擊鼓， 度過愉快的一天。

整場活動在三江國小擊鼓隊的打鼓聲中熱烈展開， 富邦慈善基金會顧問 鄭基男致詞時表示：富邦慈善基金會長期關注偏鄉教育，從2015 年開始舉辦公益籃球營，基金會的『用愛心做朋友』活動， 長期資助弱勢孩子順利就學，累計已經幫助近22萬名偏鄉孩子安心 上學並鼓勵他們多元發展。 而今天基金會和全體富邦勇士球星特別從台北來到嘉義三江國小， 除了在校園中播下快樂的籃球種子，希望小朋友們能秉持著『 勇敢築夢、心中有愛，就能無所畏懼』的正向心態勇敢追夢， 也祝福孩子們平安快樂成長。

嘉義縣副縣長吳芳銘出席這項活動時表示， 在偏鄉有很多孩子喜歡打球，但是缺乏專業教練。 今天富邦勇士隊專程來到學校陪孩子打籃球，還傳授籃球技巧， 對於小朋友們是非常難得的經驗，也希望小朋友們今天都能帶著『 記憶』和『回憶』回家。

富邦慈善基金會與勇士隊除了致贈勇士隊紀念籃球給三江國小和一同 參與活動的龍港國小， 富邦慈善基金會執行長蔡明純再加碼每校一台球車， 期許孩子飲水思源，未來也能做一個散播希望的人。

東石鄉盛產鮮蚵， 主辦單位富邦慈善基金會特別安排勇士隊球員和小朋友們一起彩繪蚵 殻，富邦勇士隊總教練許晉哲在蚵殻上畫了一顆籃球， 嘉義縣副縣長吳芳銘則是彩繪畫出東石的夕照， 而很多小朋友家中都有養蚵，卻是第一次彩繪蚵殻， 他們都感到非常新奇又有趣，很多小女生都說， 彩繪的蚵殻項鍊要拿回家送給媽媽， 有些男同學則是要自己留著做紀念，小朋友們彩繪之後， 也都紛紛拿著自己的作品和心目中喜愛的勇士隊籃球明星拍照留念。

富邦「勇愛無懼公益活動」除了以實際行動關懷偏鄉孩子，明（08 ）日將於國立中正大學舉辦公益籃球營，邀請100名富邦慈善基金 會『用愛心做朋友』 助學專案受助學童以及喜歡打籃球的偏鄉學童參加。 參與的小朋友不但每人能獲得一件球衣與富邦勇士紀念籃球， 更能與勇士隊球星近距離面對面打球、互動， 希望藉此培養學生的運動興趣及技能發展， 並且提升學生健康及體能發展，並透過活動的正向力量， 鼓勵孩子勇敢追求夢想。

富邦慈善基金會自2002年起發起「用愛心做朋友」助學活動， 至今已邁入第18年，累計幫助近22萬人次的經濟弱勢學生順利就 學。未來，富邦將持續站在公益最前線， 將愛與關懷傳遞到社會每個需要的角落。