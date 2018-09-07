【勇氣與力量】「台灣少年與安妮 跨時空對話」​ 悠遊卡贊助偏鄉學生參觀特展

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）將荷蘭猶太女孩安妮藏身的密室實景，搬移到台灣真實呈現的「安妮與阿嬤相遇–看見女孩的力量」特展，正在北市迪化街的「阿嬤家–和平與女性人權館」展出。

有感於台灣教育城鄉差距大，悠遊卡公司響應婦女救援基金會(婦援會)青少年人權教育方案，特別贊助邀請宜蘭、苗栗、台中、及南投等縣市國中學生，到「阿嬤家」參觀並參與「與安妮一起學習」工作坊，希望偏鄉學生也有機會親自參與和安妮跨越時空對話的機會。

如果上帝讓我活下去，我會讓世人聽見我的聲音，我會走進世界，為人類服務。 ─ 安妮‧法蘭克Anne Frank《安妮日記》1944.4.11

「安妮與阿嬤相遇–看見女孩的力量」特展，主要是呈現二戰時期身處歐洲戰區遭受納粹迫害的安妮，如何展現動人的勇氣與力量。而「與安妮一起學習」工作坊更深入札根年輕一代，希望能讓台灣的下一代感受到安妮的力量，並有深刻體認。

悠遊卡公司認為特展相當具有意義，同時有感於台灣城鄉差距大，許多偏鄉的孩子很難有機會參與城市舉辦的各項展覽， 因此特別贊助宜蘭吳沙國中、苗栗西湖國中、台中和平國中、台中東新國中、南投宏仁國中5個班級學生參與此活動， 藉此讓他們拓展視野，體會偏見及仇恨帶來的痛苦， 同時感受到安妮的勇氣與力量， 從而為自己的人生帶來更大的勇氣，並思考自己如何發揮協助他人的力 量。

「與安妮一起學習」工作坊，翻譯荷蘭「安妮之家」的兩本學習手冊重新編成中文學習手冊，藉由安妮的遭遇帶領年輕學子了解歧視、偏見和仇恨可能導致的後果。在此同時也以幫助密室成員的助人者為例，鼓勵孩子們思考如何發揮自己的力量協助他人，進一步避免類似的偏見仇恨，在現今社會不斷重演。

為支持此項有意義的展覽在台灣呈現，悠遊卡公司除特別贊助1,000張「安妮特展紀念版悠遊卡」，捐款500元以上贈送安妮特展紀念悠遊卡1張、荷蘭「安妮之家」原裝明信片套組4張；捐款2,000元以上贈送安妮特展紀念悠遊卡6張，相關訊息請參考網站連結https://goo.gl/jWP731。