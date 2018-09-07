創造就業「新」能力    彰縣就業講座新住民搶報名

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）為促進彰化縣新住民就業機會，並使其了解自身勞動權益，彰化縣政府2018年規劃辦理4場就業講座及企業參訪活動，邀請專家學者講授勞動法律規定，並邀請就業成功的新住民分享經驗，盼藉此協助更多新住民對未來就業做好準備。

今年辦理的「新住民就業及創業力就業講座」及企業參訪活動分別為8月27日-台灣優格食品有限公司、8月31日-亦展運動用品有限公司、9月7日-財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心及慈恩庇護農場、10月3日-馬來西亞商白蘭氏三得利股份有限公司台灣分公司，參加對象為新住民及其家屬。

而每場次皆邀請專家學者講授勞動法令規定、就業權益與保障、職場倫理與人際溝通，及企業主管講授產業文化、產業動態、用人條件介紹及分享工作經驗等課程，使新住民朋友了解自身勞動權益及增進對產業資源與就業問題的了解，促進其適性就業。

另亦邀請彰化縣成功創業或就業新住民分享成功經驗，作為新住民學習楷模，藉由經驗分享及意見交流，除可增進新住民對就業有正確認識，並可建立及增強其自信心，協助其做好就業準備。

活動採網路報名，或洽詢承辦單位:台灣前瞻勞動力服務協會0931-053470龔先生，歡迎踴躍參加。