呼應聯合國永續發展目標　外交部推成果影片　

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）儘管臺灣並非聯合國會員國，且近年不斷在相關場合因為中國因素而遭受打壓，不過政府仍持續推動實踐聯合國永續發展目標，盼為國際社會貢獻一已之力。外交部昨（6）日便公布五支短篇影片，盼呈現我國在環保、永續農業、醫療、教育及綠能等各面向的努力與成就。

為向世界說明臺灣在呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals）的努力與成果，外交部公布全球行銷短片「寶島酷日常」（An SDG A Day），包括五支獨立短篇影片，透過生動簡短的日常小故事，呈現我國在環保、永續農業、醫療、教育與綠能等各面向的樣貌與成就，並以幽默溫馨的手法為基調，向國際社會推廣臺灣的優質形象。

短片第一個故事以一位小男孩喝完瓶裝飲料後在烈日下追逐垃圾車的逗趣畫面，引領觀眾進入極短篇故事，這個故事看似小事，卻展現國人已將環保與回收觀念內化為生活日常習慣。

短片續以類似手法鋪陳永續農業、健保、終身學習等生活上的實踐，最後則以情侶騎乘電動機車行經離岸風場的畫面，表達我國政府致力發展綠能的理念。

短片現已上傳至外交部潮臺灣（Trending Taiwan）YouTube頻道及臉書專頁，以及外交部的臉書專頁與Instagram專頁。除配製中、英文字幕外，本短片也製作日、西、法、德、俄、越南、泰、印尼文等外語字幕版，同步上線向全球放送。