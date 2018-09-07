維持良好運動習慣 65歲也能輕易舉重

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）彰化基督教醫院為了迎接九九運動節的到來，舉辦「快樂銀髮心，運動健身」快閃活動，今（7）日在人來人往的彰化火車站，醫護人員喬裝成旅客，突然出現大跳健康運動操，透出健康活力氣息，吸引往來車站的民眾駐足觀賞。

根據統計成人的肌力在45歲以後就逐漸減弱，65∼80歲間的健康老人，平均每年肌力下降1∼2％，但現代大部份銀髮族多半因為年輕時沒有養成運動習慣，或是苦於病痛如關節方面的退化、骨質疏鬆症或心臟病、糖尿病等慢性病，無法外出或養成運動的習慣。

彰化基督教醫院運動指導員潘羽緹表示，銀髮族因為生理結構老化，針對銀髮族的運動處方，建議運動強度應該以中度（最大心律75-55％）以下為宜，並且循序漸進為原則，運動過程依照暖身→無氧運動→有氧運動→緩和伸展的順序，銀髮族也可以安全的享受運動過程。

彰化基督教醫院醫療長林慶雄醫師表示，現在對老人的定義並不在於歲數，而是看他的體能，雖然有很多人年紀很輕，但是雙腳走不動、樓梯也上不了，可是也有很多六十五歲的老人能夠舉啞鈴，甚至爬山都沒問題，這就是平時有運動，所以體適能很好；此次舉辦的「快樂銀髮心，運動健身」快閃活動，就是要呼籲民眾運動的重要性，並養成運動的習慣。