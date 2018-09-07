(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)南韓發生離譜醫療事件。一位醫生宣稱因門診太忙，要求醫療器材業務員代爲進行手術，導致患者腦死。目前醫生和業務員都已遭逮捕。

南韓《朝鮮日報》報導，南韓釜山市警方，在今（7）日，分別依違反醫療法、業務過失致死、以及無照醫療行爲，逮捕了市内整形診所李醫師及業務員某朴。另外，診所其他人員，也因違反相關規定，遭函送檢方。

報導引述警方説明，今（2018）年5月10日，患者某A因肩膀不舒服，前往該診所開刀，治療肩峰。但實際動手術的，卻不是李醫師，而是醫療器材公司業務員某朴。公司方面表示，某朴當時似乎無法拒絕李醫師要求。

報導介紹，某朴為某A，完整進行了將近1小時的無照手術，包括麻醉、切開肩部等，但不幸的是，某A無法從麻醉狀態中清醒，陷入腦死狀態。

根據《朝鮮日報》，某A家人對業務員動刀一事，完全不知情，是向警方報案醫療事故後，才從監視器發現手術房裡穿白袍的，竟然是某朴，而李醫師只有穿便服，在手術房裡待了20分鐘左右。

對此，《朝鮮日報》報導，某朴表示，會動刀是因爲李醫師宣稱自己門診客人很多，無法撥空動刀，才會爲了公司與診所的關係，而冒險代替李醫師進手術房。李醫師雖然一開始否認指控，但後來坦誠，自己是一個人經營醫院，實在忙不過來，才會讓熟悉醫療器材的業務員幫忙開刀。

根據《朝鮮日報》，警方在監視器中，發現某朴不只進去過手術房一次，因此將徹底調查是否還有類似情況。

南韓醫生太忙叫器材業務員代為開刀 患者腦死