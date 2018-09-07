第54屆「野外生態攝影師」即將登場　先睹為快部分作品！

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）即將於10月19日在英國自然歷史博物館(Natural History Museum)舉辦的第54屆「野外生態攝影師」(Wildlife Photographer of the Year)，今年共吸引45,000份來自95個國家攝影師的投稿，包括專業及業餘的野外生態攝影師，主辦單位先讓大家先睹為快部分作品。英國自然歷史博物館表示，今年的得獎名單將在10月16日公布。

▲裸躄魚(Histrio histrio)是Greg Lecoeur在印尼的拉賈安帕特群島拍攝的作品。天生的偽裝和伏擊大師-裸躄魚也無法在垃圾找到掩蓋的地方。(photo courtesy of Natural History Museum / Greg Lecoeur)

▲Emily Garthwaite是在印尼蘇門塔臘的一個動物園幕後拍攝到的馬來熊，是被列為受威脅「易危」物種。牠不只生活在令人震驚的條件下，還得遭受森林砍伐和膽汁販運的威脅。(photo courtesy of Natural History Museum / Emily Garthwaite)

▲Isak Pretorius前往非洲尚比亞的南盧安瓜國家公園時，拍攝到一隻母獅在水潭喝水。(photo courtesy of Natural History Museum / Isak Pretorius)

▲歷經23天的等待，Emmanuel Rondeau在不丹中部的喜馬拉雅山脈高處拍攝到瀕絕孟加拉虎順著保育廊道行走的身影。(photo courtesy of Natural History Museum /Emmanuel Rondeau)

▲烏克蘭小鎮普里皮亞季(Pripyat)於1986發生車諾比核電廠後，小鎮的居民就已撤離，但野生動物卻悄悄進駐該地生活。Adrian Bliss當時正在探索一處廢棄教室，恰巧遇到紅狐狸到此地一遊，不久這隻野生動物就從窗戶跑走了。(photo courtesy of Natural History Museum /Emmanuel Rondeau)