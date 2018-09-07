(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)南韓媒體得手消息，表示慶州附近的月城核電厰一號機，在未經居民同意的情況下，開始移除燃料。報導説明，只要燃料一被移走，核電厰就勢必得面臨永久停機及拆除的命運。

南韓《朝鮮日報》回顧，南韓水電與核電公司（한국수력원자력주식회사，漢字：韓國水力原子力株式會社，簡稱韓水原），由於朝鮮半島今（2018）年夏天酷熱，而將核電厰運作比率，自6成提高到7成，並避提民衆反對的關閉月城核電厰一號機一事。不過，最近天氣轉涼，用電量下降，南韓民衆反對廢核的聲音也變小，因此該公司便趁機，著手準備永久性停止並拆除月城核電厰。

南韓慶州附近的月城核電厰一號機（翻攝自維基百科）

報導引述南韓相關法規，表示發電用核電厰拆除前，必須得到當地居民同意，但韓水原公司不顧民衆反對的聲音，遵循高層指示，強行移走月城核電厰一號機燃料。《朝鮮日報》預測，日後該公司將面對來自政治人物和當地居民的批評聲浪。

根據報導，韓水原公司預計在取出燃料後，在明年6月，向南韓政府申請永久關閉月城核電厰一號機，並預計2020年6月30日前，正式獲准。最後，公司希望花約莫10年時間，完全拆除月城核電厰一號機。

《朝鮮日報》介紹，原本韓水原公司，花費了7000億韓元，折合台幣大約193億元，將月城核電厰一號機使用年限，延到2022年，但文在寅上台後，南韓政府轉爲廢核態度，並決定早日關閉此核電厰。

對此，根據報導，南韓在野黨自由韓國黨議員尹漢洪（윤한홍）批評，慶州當地居民意見，明明尚未有共識，韓水原公司卻強行移走燃料，違反南韓相關法規宗旨，十分遺憾。另外，《朝鮮日報》報導，尹漢洪警告，冬天即將來臨，用電量會再次增加，廢核政策的弊病，就會立刻顯現。

尹漢洪（윤한홍）（翻攝自維基百科）

文在寅堅持廢核民衆求情無效 電力公司強撤月城核電厰燃料

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