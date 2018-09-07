調查：年輕人性知識及格邊緣 僅4成全程使用保險套

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）台灣年輕人性知識得幾分呢？根據『性致當前，性知識測驗』調查結果，18歲到30歲的年輕人平均分數為67分，獲得滿分的民眾僅5.5%；進9成民眾知道性行為需全程戴套，卻只有近4成的民眾確實做到；而進6成的民眾進行無套性行為後，比較擔心的是懷孕而非得性病，顯見民眾對愛滋防治觀念仍漏洞百出。

台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦「為i篩檢藥防愛滋」愛滋防治計畫，今（7）日公佈最新『性致當前，性知識測驗』調查結果，針對18至30歲年輕族群，進行戴套、篩檢、暴露前預防性投藥（PrEP）及愛滋病知識問答。

結果發現，有86.8%民眾知道性行為需全程戴套之外，有少量體液交換的口交行為，也需戴上保險套，但只有39.8%民眾確實做到；此外，58.2％的民眾表示，在無套性行為後他們比較擔心的是懷孕，而非擔心感染性病。

調查也發現，僅有15.8%民眾了解愛滋篩檢，常見錯誤篩檢認知包括：25%的民眾以為進行匿名篩檢需要攜帶健保卡、28.6%不知道愛滋快篩僅需10至15分鐘即可得知結果、66.7%不知道何時適合篩檢以及44.6%的民眾分不清空窗期與潛伏期的差異。

台灣愛滋病護理學會理事長莊苹強調，空窗期是感染愛滋病毒後、到能夠被檢驗出來所需的時間，一般匿名篩檢空窗期為3個月，所以需在空窗期後才可接受愛滋篩檢；愛滋潛伏期則是感染愛滋病毒後，直到愛滋病發病所花費的時間。

提醒民眾只要沒有每次全程戴套，無論有無固定性伴侶，都可能感染愛滋，所以有過性行為的民眾，應至少接受一次愛滋篩檢。