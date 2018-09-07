北海道地震約800台灣旅客滯留　外交部：長榮將調派客機前往接運

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本北海道昨(6)日凌晨發生強震。外交部今(7)日表示，當地駐處大樓入口處，已設立24小時服務中心，協助滯留當地的台灣旅客；截至上午8時，約有800台灣旅客滯留北海道。

綜合聯合與中央社報導，外交部駐桃園機場辦事處聯繫相關航空公司後，目前確認長榮航空將於今明(7日與8日)兩天調派載客量較大的班機（各一架次），至北海道函館機場，接運台灣旅客返台。華航則將協助滯日旅客改票，轉由其他航點返台。



外交部發言人李憲章表示，地震發生當日，駐札幌辦事處立即啟動緊急應變機制，並在駐處大樓入口處設立24小時服務中心，提供國人飲用水及簡易食物、代洽及代訂旅館、安排交通等服務。

但因北海道新千歲機場全面關閉，大部分地區及札幌市區仍有部分地區處於停電狀態，駐處除將提供國人最大協助外，亦已洽請北海道地方政府同意全力予我國人相關救助。

他表示，經駐處聯繫當地各航空公司及旅行業者初步確認，截至7日上午8時止，滯留北海道的台灣旅客約有800人。另外，駐處及外交部駐桃園機場辦事處已接獲超過150通求助電話，外交部人員都在能力範圍內提供民眾最大的協助與服務。



李憲章指出，駐日本代表處也指派2名人員，於7日設法趕赴札幌支援駐處協助滯留當地的台灣旅客。



外交部提醒，根據日本氣象廳資訊，北海道地區仍有發生餘震的可能性，呼籲前往北海道旅行的民眾務必提高警覺、注意旅遊安全，若在當地遇到危難，可撥打駐札幌辦事處緊急連絡電話080-1460-2568，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」，電話0800-085-095。

根據外交部資訊，北海道6日凌晨發生強震，部分地區有房屋倒塌、道路下陷龜裂情形，山區有嚴重土石流發生(如下圖)，已知造成十多人死亡、300多人受傷，並有超過295萬戶停電；巴士、鐵路、地下鐵停駛，新千歲機場暫時封閉，國內及國際航線都暫停起降。目前未有台灣旅客、僑民及留學生受傷。

6日的地震在北海道厚真町引發山崩，造成多人失蹤。美聯社