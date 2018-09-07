研究：澳洲大堡礁珊瑚白化現象　已擴至昏暗的深水區

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）珊瑚對海洋生態和觀光一直扮演著重要角色，國際研究團隊對澳洲大堡礁的珊瑚白化現象進行研究，並發現白化現象已從海平面較近的距離延伸到較昏暗的深水區，於是呼籲擴大「保護珊瑚礁的措施」。

綜合外媒報導，科學家至今認為，只有距離海面5-25公尺深的珊瑚才會受到暖化影響而白化，然而4日刊登於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的新研究卻指出，白化現象已蔓延到昏暗的深水區，且是溫度較涼的地方。

葡萄牙阿爾加維大學(University of Algarve)海洋科學中心的研究員Petro Frade率領團隊進行分析，在距離海面約40公尺深的珊瑚所處的環境發現，受2016年暖化影響有40%的珊瑚白化是位於30-40公尺深，其中有6%已死亡。

Petro Frade表示，看到這樣的影響蔓延到昏暗的珊瑚礁，令人震驚，因為他們希望在這樣深度能提供保護以防止這場毀滅性的事件。接下來，他將和他的研究團隊展開珊瑚在不同深度的恢復率的研究。

1981年被列入世界自然遺產名錄的大堡礁，位於南太平洋的澳洲東北海岸，約有345,000平方公里，是世界最大最長的珊瑚礁群，並且有近3,000個獨立珊瑚礁生態系統與近千個熱帶島嶼，只可惜這些地方卻深受全球暖化與人類破壞的威脅而逐漸萎縮。