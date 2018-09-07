農業發展挑戰多　蔡英文盼為臺灣農業找到新解方

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）睽違15年再度舉辦的全國農業會議今（7）日在臺北國際會議中心舉行，總統蔡英文致詞時表示，在臺灣內外部持續面臨變遷及挑戰的當下，盼集結各方智慧及凝聚社會共識，為臺灣農業找到新的定位跟解方，共創農業發展新局。

蔡總統表示，農業委員會推動的新農業政策，兩年多來已陸續看到相當的成績，包括建立農民三大福利體系、確保農業資源永續利用，以及增加農業勞動力等三面向，「這些成績是這兩年來努力的成果，也代表臺灣農業正朝向創新、永續、升級的方向繼續往前走，當然我們還有很多地方需要改革、進步」，總統也期盼凝聚各界的智慧、經驗及學識，為臺灣農業找到新的定位跟解方，共創農業發展的新局。

蔡總統也提及現今農業發展遇到的挑戰，像是前陣子有心人士透過社群媒體散佈網路謠言，影響農產品市場價格的波動，讓農民的收益受到影響，或是極端氣候帶來的嚴重災害，除了造成農民經濟的損失，也為農業發展帶來極大挑戰，「我們在發展新時代的農業時，對產業的規劃、生產、銷售等模式如何跟環境共存、共生，都需要有創新的思考。」

農委會主任委員林聰賢則強調，全國農業會議不是政府又一次的「大拜拜」，而是希望由下而上，全面盤點在面對極端氣候、人口老化、臺灣在區域經貿全面自由化等衝擊下，本土的農業如何永續發展，甚至進軍國際。

關於農業的探討，林聰賢也呼籲社會不要只重視菜價、水果或農漁畜產的價格，應該更加關心生產現場農民及農村整體的課題。

林聰賢也提及，科技業及製造業者應予農業業者合作，帶動跨域整合，使農業變成一個創新的在地產業，開拓另一個新局。

農委會規劃辦理第六次全國農業會議，會議中心議題為「全民農業 共創新局」，為期兩天的議程共分為前瞻、幸福、安全及永續四個面向。

農委會表示，盼凝聚產官學界共同集思廣益，規劃下一階段臺灣農業具體發展的藍圖，逐步達成全民農業的目標。