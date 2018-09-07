科學家奇想　設大片太陽能板化乾燥非洲沙漠成綠洲

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）如果在非洲撒哈拉沙漠建置大面積的陸上風電與太陽能農場，應可提高當地的雨量還可產生能供全球使用的電量，這樣的事情有可能發生嗎?

法新社報導，國際研究團隊推估，若在非洲撒哈拉沙漠建置3百萬台陸上風力發電機，並在20%的沙漠約9百萬平方公里的範圍建置太陽能農場，應可「提供全球用電量」。

由於風力發電機與太陽能板皆會改變土地溫度與風向，研究團隊假設撒哈拉沙漠是在有下雨的情況下，每日雨量可從0.24毫米提升到0.59毫米，使得較半乾旱氣候的地區將會有明顯的改變。而據這項研究，這將為此地帶來正面且產生「重要的生態、環境和社會影響」。

馬里蘭大學學院市分校(The University of Maryland)教授Daniel Kirk-Davidoff表示，撒哈拉沙漠絕大部分都還是會非常乾燥，但是若能夠提高南部周圍的雨量的話，應有助更多植物的生長並方便其他動物覓食。

過去有不少研究報告都已顯示，太陽能和風力發電廠可能對大陸地區的氣候產生影響。這份於本(9)月7日刊登於《科學》(Science)的研究報告，如伊利諾大學研究員Yan Li所說的，「是首次模擬對植被影響的研究」，而這種影響僅限於發電廠所覆蓋的區域，並不適合會產生溫室氣體且導致全球暖化的化石燃料發電廠。