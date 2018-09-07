二次亞洲金融風暴警訊？謝金河：印尼重返1997

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）新興市場貨幣危機蔓延，印尼盾更遭國際秃鷹盯上放空，連日重貶，來到1997年亞洲金融風暴以來最低點。

截至７日上午10點35分報導出刊前，印尼盾來到14890盾兌1美元。

路透社報導，貿易戰加上印尼經濟基本面的疑慮，過去兩周印尼盾空單部位創下2015年9月以來最高水平，儘管印尼央行出手干預卻仍徒然無功。周四下午對美元貶勢稍緩，但也無法掩蓋今年來已重貶近一成的冏境，更來到20年前亞洲金融危機前後兌美元的水準。

不僅是印尼盾，印度虘比、菲律賓披索幣值今年同樣不斷走弱。

財信傳媒董事長謝金河4日在臉書貼文，指剛辦完亞運的印尼情況不樂觀，近日重摔到14810，使得二十年前亞洲金融風暴印象再度襲上心頭；1997年的亞洲金融風暴重創東恊國家，當時東南亞各國貨幣急貶，其中最慘的印尼盾從2269跌到16950。

經過20年，東南亞國家逐漸康復，但最近中美貿易戰開打，加上經濟基本面與赤字問題，使得新興市場貨幣急跌。

「印尼政府為了捍衛印尼盾，今年已買入80兆印尼國債，但是印尼10年期國債殖利率仍衝高到8.127%，印尼政府不斷干預，印尼盾仍然貶不停。如果狀況繼續惡化，廿年前的亞洲金融風暴戲碼會不會襲向其他東恊國家，值得大家注意！」謝金河提醒國內投資人道。