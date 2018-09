(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)金正恩透過南韓代表團傳話,強調廢核意願。對此,川普在推特上回應,願意與金正恩攜手達成廢核目標。

前情提要:9月18日到20日文在寅將赴平壤見金正恩

川普在推特上提到,金正恩強調對自己的信任,並對此表達感謝,承諾會和金正恩,共同達成廢核目標。

Kim Jong Un of North Korea proclaims “unwavering faith in President Trump.” Thank you to Chairman Kim. We will get it done together!