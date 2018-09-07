我動故我在   體育署邀新住民運動促身心健康

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）教育部體育署為讓更多新住民女性朋友養成規律運動習慣，增進健康與活力，委託臺北市立大學規畫「新住民女性運動活力推廣計畫」系列活動，並將於9月9日上午在高雄市鳳山婦幼青少年活動中心舉辦南部首場活動，希望讓高雄地區新住民女性擁有正確的健康觀念與運動知識，進而從事運動參與，培養規律運動習慣。

本次活動姊妹們可以在活動中認識到不同國家的人文魅力，互相交流。活動當天將邀請高雄醫學大學體育室主任分享如何將運動與生活結合，並將自身的經驗及維持身材的小秘訣告訴大家。

另外，也有專業的健身教練帶來一段活力運動體驗，讓前來一起參與活動的姊妹們，能夠跟著教練揮灑汗水，以即時把握健康，達到運動不分國界，一同迎向健康人生。

除了增能講座的運動分享及教練帶動健身的體驗外，當天還有檢測的器材供大家評量，新住民姊妹們透過柔軟度及登階、身體組成的測量，了解自身的體適能及身體狀態，讓姊妹們知其然，更知所以然，將運動、健康等知識能夠持續力行，也活用於自身並推己及人，讓動得健康、動得美麗的觀念深入生活之中。

活動報名採電子郵件方式辦理，報名信箱：womensport.ut@gmail.com，歡迎有興趣的女性朋友帶著家人一同親臨現場體驗運動，享受健康！