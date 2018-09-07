美翻！越名模Jessica再巔覆視覺　稱霸塞納河當伸展台

（台灣英文新聞/蔣佩庭 綜合報導）時尚展演奇才Jessica Minh Anh近日以「時尚、美麗、女權」為主題，在法國巴黎舉行七週年「水上時裝表演」慶典，美翻巴黎塞納河畔。這次的秋季時裝表演，以全女性設計師班底展出了七套首次亮相的時裝系列，每場走秀都是絕佳視覺饗宴。​

以將「地標、文化、時尚」融合而聞名的她，這次大展長才，巧妙利用巨型玻璃船設計，以巴黎建築物為走秀背景，打造有如在水上行走的視覺效果。

(水上行走的視覺效果，圖片來源：Jessica Minh Anh，下同)

在緩緩變動的背景前，越南超模身兼企業家的 Jessica Minh Anh穿著一身以戰士公主為形象的精緻紅禮服，加上一貫招牌的誇張編髮，為時裝秀打開序幕。

受到皇室戰士啟發，孟加拉高級時裝Zoan Ash的設計師Sultana A.展示了其精美設計，人工刺繡服裝系列，為這場盛大的時裝表演增添優雅和戲劇感。

Jessica Minh Anh穿著Zoan最有名的造型，一半軍裝式天鵝絨外套、另一半則是優雅皇室禮服，並搭配獨特的寶石黃冠和配件。

(大膽又女性化的搭配，意外地令人著迷)

第三個系列，Jessica Minh Anh X COCOSIN以卡其色、雪紡及雷絲組合，描繪一為現代女性如何別緻迷人地適應異國生活。也展現出Jessica的三重身分：超級模特兒、時裝表演製作人、以及他的新身分，時裝設計師。

(這系列時裝給人一種節奏急速，不斷求變的千禧生活之感，因此被命名為「Girls run the world」)

接著，名貴皮包品牌Nuriyah首次展出的boho-luxe風格的奢華系列。這個系列的靈感源自奧斯曼(Ottoman)帝國、古伊斯蘭的傳統和南亞文化。

除此之外，每一個手提包巧妙利用碧綠、綠松石綠、金、紫及緋紅等色系，在保留古老傳統同時讓觀眾感受南亞現代風格。

裙裝則是Jessica Minh Anh的長期合作日藉傳奇設計師－桂由美（Yumi Katsura）－所設計的現代和服系列。

(這款輕絲裙名為「友禅（Yumi Yuzen）」，運用了日本有名的染色技術，令衣服有種輕盈柔軟的感覺)

最後，Jessica Minh Anh展示了阿拉伯頂尖設計師Atelier Zuhra高貴優雅、經典的美麗且耀眼的禮服。

作品色系包括了代表純真的白、代表禮節和成熟的灰、代表天空與海洋的藍、代表愛和熱情的粉紅、以及銀。

這出色的高貴禮服以薄紗，蕾絲和刺繡布料所製成，充份突顯女性氣質，同時令穿上的人有種神秘的感覺。

(設計師Atelier系列禮服，靈感源自天鵝公主的鑲嵌藝術)

Jessica Minh Anh，這位年輕的企業家是創意產業中女性的代表。她過去曾在巴黎艾菲爾鐵塔與大峽谷天空步道舉辦時裝秀，締造歷史記錄。

而展場鬼才的她，想必在未來亦會繼續以過人的創造力和膽量為時尚圈帶來更多驚喜，也幫助推廣更多全球各地時尚設計師作品！

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