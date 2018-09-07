八二三戰役60週年操演 捐肝上兵堅持上陣

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門防衛指揮部107年度聯合反登陸作戰操演，今天清晨登場。八二三戰役期間建軍的砲兵營官兵以在戰役60週年時參與操演，倍感榮耀。才捐肝給父親的上兵石勇更堅持上陣。

反登陸作戰操演清晨在后湖海灘進行，金防部指出，這次射擊火砲有M1式240公厘榴砲等各式火砲28門，配合演習想定射擊各式砲彈2000餘發。參演的金防部砲兵營、機步營、支援營及防空連官兵，展現平時精練成果，氣勢雷霆萬鈞。

特別的是，家住桃園的上兵石勇5月才捐肝給父親，卻堅持演習不缺席。他說，今年操演意義非凡，為了搶救肝硬化末期的父親，身為家中獨子捐肝給父親，自己體力雖然尚未完全恢復，但仍秉持堅強的毅力參與；因為每次的演習都是得來不易，要將國軍的戰力展現在民眾面前。

這次操演的說明官之一砲二連上兵孫巧穎，23歲的她已從軍5年，前3年演練時都是擔任無線電話務兵，負責傳遞陣地訊息，這次主動請纓擔任說明官，表現受到長官肯定。她表示，說明官的體驗十分特別，每天盯著稿子練習發音咬字，並操練正式上場的應變能力。她說，以身為砲兵營的一分子為榮。

參演官兵中，有一對兄弟檔上兵王文彥與一兵王文修。王文彥說，這次操演有弟弟陪伴格外不同；王文修也說，去年自己是坐在觀眾席上看著哥哥發射火砲，感覺相當震撼，很高興今天能和哥哥一同上場。

這對兄弟默契比其他兄弟佳，對長官交辦的任務能更快速、確實有效達成；不過，王文彥說，對親弟弟的要求比其他弟兄更為嚴格。兄弟倆都認為軍中待遇不錯，可以照顧到家計；3月才人伍的王文修更期盼能像哥哥一樣，在軍中休閒時能充實自我，生活多彩多姿。

王氏兄弟家中還有一位高三的小弟弟，王文彥說，會建議小弟也加入國軍陣營；並號召有志青年和他們一起加入國軍，捍衛家園。

今天的演練首先由120迫砲射擊照明彈，模擬敵空中目標，防空連即實施防空接戰演練，接續實施阻止擾亂射擊，以各式重型火砲，採單砲翼次射方式實施；後續依船團位置採齊放式射擊，最後在火灘線火殲階段，各參演火砲使用瞬發及空炸信管，以同時彈著及齊放射擊方式，阻敵登陸。

操演指揮官史冠智中校表示，金防部砲兵營是在八二三戰役時期建軍，是具有歷史傳統與榮耀的單位；適逢戰役60週年，能參與操演，全體砲兵營官兵倍感榮耀。他說，參演官兵從7月中旬起到后湖陣地實施移地訓練，進行火砲保養、專長複訓、空操演練等各項整備任務，所有官兵都以堅定意志和高昂士氣，充分展現防衛金門的堅實戰力及實力。

金門縣副縣長吳成典、縣府各級主管、地方仕紳、民眾及學生代表百多人在場觀賞，經歷一場震撼感十足的全民國防體驗。金防部指揮官姜振中感謝鄉親的支持，並表示金防部將持續戮力戰訓本務工作，精進作戰效能，捍衛國家安全。完成操演後，陸軍副司令郝以知頒發加菜金，感謝並慰勉參與官兵的辛勞。（編輯：陳俊碩）1070907